Spiel 3 - Erste Chance auf das Halbfinale

Matchball für die MHP RIESEN! Mit einem 2:0-Vorsprung gehen die Ludwigsburger Basketballer in das dritte Viertelfinal-Spiel gegen medi bayreuth. Ein Erfolg am morgigen Dienstag (15. Mai, 20:30 Uhr, MHPArena) wäre gleichbedeutend mit dem Halbfinaleinzug.

Vor heimischer Kulisse der MHPArena wollen die MHP RIESEN gleich den ersten Matchball verwandeln und Bayreuth nicht zurück in die Serie kommen lassen. Dabei ist ein ähnlicher Nervenkitzel wie in Spiel 2 zu erwarten, in dem sich Ludwigsburg und Bayreuth einen packenden Playoff-Fight (79:74) lieferten. Thomas Walkup, im zweiten Spiel mit einem Plus/Minus-Wert von +15, fasste es nüchtern zusammen: „Bayreuth ist heiß rausgekommen und hat uns vor Probleme gestellt. Wir haben aber gut reagiert und die richtigen Antworten geben können.“

Nach dem schwer erkämpften Sieg in der Bayreuther Oberfrankenhalle pustete Headcoach John Patrick durch: „Wir hatten 18 Turnover, wollten zu oft mit dem Kopf durch die Wand. Aber am Ende hat Adam Waleskowski einen sehr wichtigen Dreier getroffen.“ Patrick mahnt aber auch: „Die Serie ist noch nicht vorbei!“

In Spiel 3 treffen Ludwigsburg und Bayreuth bereits zum siebten Mal in dieser Spielzeit aufeinander. Überraschungen dürfte es hüben wie drüben keine mehr geben, wenngleich die taktische Analyse die Coachingteams umtreibt. Bayreuths Cheftrainer Raoul Korner gibt die Marschrichtung für sein Team in Spiel 3 vor: „Wir müssen an unsere Leistung anknüpfen und alles raushauen, jetzt gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, gibt es nur noch eine Richtung, in die man marschieren kann. Das müssen wir am Dienstag tun.“

Tickets für das zweite Heimspiel gegen Bayreuth (15. Mai, 20:30 Uhr) sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bequem von zuhause können sich Fans im Online-Ticketshop Karten sichern: https://www.eventimsports.de/ols/mhp-riesen/

Der Spielplan im Überblick:

Spiel 1: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. medi bayreuth 104:85

Spiel 2: medi bayreuth vs. MHP RIESEN Ludwigsburg 74:79

Spiel 3: 15. Mai, 20:30 Uhr, MHP RIESEN Ludwigsburg vs. medi bayreuth

Spiel 4*: 17. Mai, 20:30 Uhr, medi bayreuth vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

Spiel 5*: 19. Mai, 18:00 Uhr, MHP RIESEN Ludwigsburg vs. medi bayreuth

*falls nötig

Die weiteren Viertelfinal-Paarungen:

FC Bayern München (1) vs. FRAPORT SKYLINERS (8) 1:2 Siege

ALBA BERLIN (2) vs. EWE Baskets Oldenburg (7) 2:1 Siege

Brose Bamberg (4) vs. Telekom Baskets Bonn (5) 3:0 Siege, Bamberg damit im Halbfinale