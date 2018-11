Von Berlin nach Ludwigsburg 2.0: Clint Chapman wird ein MHP RIESE

× Erweitern MHP Riesen Logo

Nach den Abgängen von Bogdan Radosavljevic und Trevor Mbakwe haben die MHP RIESEN Ludwigsburg auf die angespannte Situation unter den Körben reagiert und personell nachgelegt: Die Schwaben verpflichten Center Clint Chapman, der von ALBA BERLIN in die Barockstadt wechselt.

Als ALBA BERLIN vor rund acht Wochen mit Verletzungsproblem zu kämpfen hatte und sowohl auf Dennis Clifford als auch auf Ex-RIESE Johannes Thiemann verzichten musste, nahm der deutsche Vize-Meister Clint Chapman unter Vertrag. Der 29-jährige Center füllte in der Hauptstadt von Beginn an die entstandene Lücke und hatte großen Anteil am guten Saisonstart der Berliner. Wettbewerbsübergreifend kam der US-Amerikaner auf 17 Einsätze und erzielte dabei durchschnittlich 9.6 Punkte und pflückte 4.6 Rebounds. Da Chapman seine Würfe hochprozentig verwandelte und auch menschlich zu gefallen wusste, hätten ihn viele Berliner (Fans) gerne gehalten. Doch mit dem Auswärtsspiel am zurückliegenden Samstag – 94:75-Sieg bei s.Oliver Würzburg – war für den 2,08 m großen Big Man Schluss im Nordosten der Republik. Chapmans Vertrag lief aus und wurde nicht verlängert. Er dunkt zwar weiterhin in der easyCredit BBL, fortan jedoch nicht mehr im gelb-blauen, sondern im gelb-schwarzen Trikot. Denn Chapman, der am Dienstagabend in Schwaben erwartet wird, hat bei den MHP RIESEN Ludwigsburg einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

Der US-Amerikaner wird aller Voraussicht nach am Donnerstag ins Mannschaftstraining einsteigen. Bis dahin hat Headcoach John Patrick seinen Schützlingen einige Tage frei gegeben.

Der 50-Jährige nutzte derweil die „freie“ Zeit, um neben der Verpflichtung Chapmans auch im Telekom Sport-Podcast zu Gast zu sein. Die neueste Folge der „Abteilung Basketball“ erscheint am Dienstagabend und ist ab dem späten Nachmittag unter anderem via Soundcloud hörbar: soundcloud.com/abteilungbasketball

Profil

Clint Chapman

Größe / Gewicht: 2.08 m / 111 kg

Geburtsdatum: 06.03.1989

Position: Center

Nationalität: US-Amerikaner