Zu Gast bei der Cinderella-Story der Saison

× Erweitern Foto: Bettina Meister (meister-plan) MHP Riesen Owen Klassen Owen Klassen ist aktuell in herausragender Form – und stellte beim Auswärtsspiel in Polen am Mittwoch den Rebound-Rekord (18) der Basketball Champions League für die laufende Spielzeit auf.

Zum Abschluss der easyCredit BBL-Hinrunde gastieren die MHP RIESEN Ludwigsburg am morgigen Samstag (19.01.2019, Tip-Off 18:00 Uhr) beim Überraschungsteam aus Vechta. Der Aufsteiger rangiert aktuell auf Tabellenplatz vier – und befindet sich seit Monaten im Höhenflug.

München, Berlin, Oldenburg … und Vechta! In den Top4 der easyCredit Basketball Bundesliga rangiert neben drei Schwergewichten mit RASTA Vechta aktuell die Positiv-Überraschung der Saison. Der niedersächsische Aufsteiger ist eines der formstärksten Teams der Liga, in der Defensive eine Macht und, so viel lässt sich nach der Hinrunde sagen, keinesfalls zufällig im oberen Liga-Drittel zu finden.

Gewachsene Mannschaft + neuer Coach = Erfolg

Vechta ist mit einem gewachsenen Mannschaftskern aus der ProA aufgestiegen und hat mit Pedro Calles einen neuen und sehr ehrgeizigen Headcoach. Der 35-jährige Spanier hat seinem Team eine klare Handschrift verpasst, welche es jedem Gegner schwer macht, die Niedersachsen zu bezwingen. Zuletzt zerlegte Vechta Brose Bamberg beim 85:67-Auswärtssieg in seine Einzelteile und sorgte somit für den letzten Tropfen, der in Franken das Fass zum Überlaufen brachte – und Ainars Bagatskis den Job kostete.

Eine Woche nach dem bisherigen Saisonhöhepunkt ist beim selbsternannten „geilsten Klub der Welt“ entsprechend Partystimmung angesagt. Das Saisonziel Klassenerhalt ist zwar rechnerisch noch nicht gesichert, gleichwohl aber nur noch eine Frage der Zeit: Vechta kann aufgrund einer Bilanz von 11 Siegen und 5 Niederlagen neue Ziele in den Fokus nehmen – und ist im Duell gegen Ludwigsburg erstmals der (leichte) Favorit. Denn wärend die MHP RIESEN seit der Verpflichtung von Marcos Knight zwei Siege in Serie feierten und zuletzt gegen Bayreuth und Wloclawek gute Spiele zeigten, ist Vechta schon deutlich gefestigter. Denn das Team ist nicht nur in seiner Gänze auf einem Höhenflug, sondern auch im Einzelen gut drauf: Austin Hollins (16.6 PpS), die beiden Ex-RIESEN T.J. Bray (12.8, 7.1 ApS), Seth Hinrichs (12.2) und Josh Young (11.6) bilden das (nahezu) perfekte Quartett, welches sich mehr oder minder gleichzeitig auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet und Woche für Woche die versammelte easyCredit BBL-Konkurrenz verzweifeln lässt. Auch gegen die Schwaben möchten die RASTA-Männer voll aufdrehen und den bereits jetzt ausverkauften RASTA Dome zum explodieren bringen.

Die Gäste, die alle bisherigen vier Duelle gewinnen konnten, möchten in der 32.000-Einwohner-Stadt den dritten Erfolg binnen sechs Tagen einfahren – und damit die Hinrunde erfolgreich und auf einem Playoff-Rang beenden. Nach den verdienten und deutlichen Erfolgen in Liga (100:82 gegen medi bayreuth) und Champions League (87:74 bei Anwil Wloclawek) wartet nun aber noch die schwerste der drei Aufgaben auf die Patrick-Schützlinge.

Infos

RASTA Vechta vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

Samstag, 19.01.2019, Tip-Off 18:00 Uhr

RASTA Dome, Pariser Straße 8, 49377 Vechta

Das Spiel ist ausverkauft / live auf MagentaSport