× Erweitern Prometheus Prometheus II, Acryl auf Holz, 2016

Ludwig Angerer, auch »Angerer der Ältere« genannt, ist nicht nur Kunstmaler, sondern auch Bildhauer, Bühnenbildner, Innenarchitekt und Schriftsteller. In seinen Bildern setzt sich Angerer der Ältere mit der Gesellschaft, der Religion und der Kunstwelt auseinander. Dabei steht er der Moderne sehr kritische gegenüber und will sich keinem Zeitgeist anpassen. Stilistisch und inhaltlich sind die Werke des aus Niederbayern stammenden Malers dem Magischen Realismus zuzuordnen. Für Ludwig Angerer ist Kunst weit mehr als nur eine realistische Abbildung; er will die Welt nicht nur auf ihre bio-chemische Wirkung reduzieren. Deshalb sieht er seine Aufgabe darin, der Kunst Geheimnis, Schönheit, Phantasie und Mythos zurückzugeben.

Bis 03.02.18

Museum im Schafstall, Cleversulzbacher Str. 10, Neuenstadt am Kocher

www.museum-im-schafstall.de