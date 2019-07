»Benvenuti« auf dem Piazza Kilian

Schon seit Jahrhunderten steht das »Land, wo die Zitronen blühen« für die Kunst zu leben. Gutes Essen, guter Wein und Urlaubsgefühle gibt es beim »Blühenden Italien« von Donnerstag, 29. August bis Sonntag, 1. September in Heilbronn auf dem Kiliansplatz und in der gesamten Innenstadt. Waschechte italienische Händler verkaufen dann nicht nur Klassiker wie Olivenöl, Pasta und Wein. Auch Dolce, Salsiccia und Frutto haben sie im Gepäck. »Schmalzige« Livemusik à la Eros Ramazotti schallt über den Platz und dann heißt es wieder: »Ciao bella, danza con me«.

Die Italienische Küche hat weit mehr zu bieten als Pizza, Pasta und Gelato. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es die besten Spezialitäten auf dem Heilbronner Kiliansplatz. Auf Italienisch bieten hier Händler aus Apulien, der Toskana, Venetien oder dem Piemont ihre Produkte »Made in Italy« an. Auch für den großen und kleinen Hunger zwischendurch ist alles vorhanden, was das Herz begehrt. Frisches Apulisches Brot, Focaccias, sizilianisches Mandelgebäck und Trippa für echte Kuttel-Fans gibt es im Ristorante Toscano. Dazu Weine aus den Marken und das italienische Kultbier »Birra di Classe« direkt vom Faß aus dem coolen »Birrabus«.

Gemeinsam mit der Stadtinitiative Heilbronn und den lokalen Einzelhändlern verwandelt das Team der Heilbronn Marketing GmbH die Innenstadt rund um den Kiliansplatz in einen großen italienischen Marktplatz, schmückt die herrlichen Buga-Gartenmosaike mit grün-weiß-roten Fähnchen und verteilt 10.000 Rucola-Pflanzen mit italienischen Rezeptvorschlägen. Große Sonnensegel werfen am Tag den Schatten und werden am Abend in den italienischen Landesfarben stimmungsvoll angestrahlt. »Das Publikum kann sich bei gefühlvollen Liedern von Enzo Picone and Friends ganz dem Dolce Vita hingeben und sich wie im Urlaub fühlen. Selbst wer nicht die Sprache beherrscht, wird ganz bestimmt von den Emotionen, die durch Musik und Stimmlage transportiert werden, mitgerissen,« ist sich HMG-Projektleiterin und Italien-Fan Andrea Jenner sicher.

Höhepunkt sind am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr aber sicherlich die Venezianer aus Ludwigsburg. „Mit ihren farbenprächtigen Kostümen und Masken bringen sie den in aller Welt bekannten venezianischen Karneval nach Heilbronn und nehmen die Besucher mit auf eine Reise in die mystische Welt der Lagunenstadt“, freut sich Andrea Jenner.

An diesem Wochenende haben die Händler auch am Sonntag ihre Türen geöffnet, um die BUGA-Besucher von ihren Angeboten zu überzeugen.

Für das perfekte Italien-Erlebnis darf natürlich auch die Mode nicht fehlen. Deshalb präsentiert die Heilbronner Boutique AUST Fashion am Samstag um 15 und 18 Uhr angesagten italienischen Chic bei einer Schau vor dem Ladengeschäft in der Sülmerstraße 36 beim Hafenmarktbrunnen.

Die Öffnungszeiten des Marktes sind Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr, Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

#TrueItalianTaste beim Italienischen Markt

Der Italienische Markt ist Teil der internationalen Kampagne #TrueItalianTaste der Italienischen Handelskammer für Deutschland (ITKAM). Die Kampagne will die vielfältige Esskultur Italiens zeigen. Sie stellt sich gegen den Missbrauch der Marke „Made in Italy“ bei Nahrungsmitteln und will so zum Schutz der Identität beitragen.

Italien-Fans können also sicher sein: Beim Italienischen Markt in Heilbronn gibt es nur original italienische Spezialitäten, die Ausdruck der Lebensfreude, Geselligkeit und Tradition des Landes sind.

Weitere Informationen zum Italienischen Markt: www.italienischer-markt.de