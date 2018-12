Aron Schweizer such sein Glück

Das Schicksal von Aron Schweizer berührt. Der 26-Jährige aus Helmstadt-Bargen im Kraichgau macht bei der SAT1-Sendung »Hochzeit auf den ersten Blick« mit und ist mit Selina standesamtlich die Ehe eingegangen.

Nach einem festgelegten Schema werden die Kandiaten auf Herz und Nieren geprüft, verheiratet, in die Flitterwochen geschickt und zurück in den Alltag geholt.

Die Vermählung fand am 1. Juli in Zwenkau, einer Kleinstadt bei Leipzig, statt. Einen Tag zuvor war Anreise. Braut und Bräutigam konnten jeweils bis zu 20 Gäste mitbringen. »Ich hab‘ mit meiner Mutter einen Stadtbummel gemacht und immer, wenn eine junge Frau vorbei kam, haben wir gedacht: ob sie das wohl ist?« Am Hochzeitstag war er ziemlich nervös. »Als ich da stand und auf sie gewartet habe, hab‘ ich die ganze Zeit gedacht, was da wohl kommt.« Er lacht. Und dann ging die Tür auf. »Ich war erleichtert als sie reinkam«, erzählt er. »Sie ist gleich in Tränen ausgebrochen. Das Zusammentreffen war ideal.« Zunächst war nicht klar, wohin die Hochzeitsreise geht. »In Deutschland waren 30 Grad. Dann ging‘s direkt ab in die Flitterwochen und wir landeten bei 15 Grad in Riga. Ich hatte nur kurze Hosen dabei.« Zum Eventprogramm gehörte auch Jetskifahren. Dabei rutschte Selina der Ehering vom Finger. »Der schwimmt jetzt vor Lettland im Meer«, sagt Aron. Und er hatte Platinringe ausgewählt. Für die Braut nur das Beste.

Wieder zuhause verbrachte das Paar zwei Tage bei ihm, dann zwei Tage bei ihr – quasi ein wenig Alltag üben. Ob und wie sie miteinander harmoniert haben, darüber lag zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch der Schleier des Schweigens. Am 23. Dezember wurde das Geheimnis offiziell gelüftet (nach Redaktionsschluss).

Aron ist Filialleiter bei einer Bank. Er ist aber auch Musiker. »Als ich acht war hatte ich einen Hahn, wirklich, einen Hahn. Pedoma hieß er. Für den hab‘ ich ein Lied geschrieben.« Heute macht er Hip Hop und Rock mit sinnhaften Texten, die etwas vermitteln sollen. Gerade erst hat er zusammen mit Olli Banjo und Silla einen Song aufgenommen, gibt Konzerte vor Tausenden von Besuchern. Auch für Selina hat er ein Lied geschrieben »Der Traum meiner Träume« (www.aronschweizer.de).

Nach einem schrecklichen Verkehrsunfall 2009 musste er nach vielen Operationen und etlichen Rückschlägen wieder zurück ins Leben finden. Gut zwei Jahre hat das gedauert. »Und dann hab‘ ich Gas gegeben«, sagt er. Er hat seine Ausbildung in Rekordzeit absolviert, aus einer Zwangsversteigerung zuerst eine Wohnung, dann ein Haus gekauft und komplett in Eigenregie saniert. »Ich hab‘ ein Nest vorbereitet.« Aber die Freundinnen blieben nie lange. »Ich such‘ mir immer die Falschen raus.« Deshalb der Entschluss, sich bei SAT1 zu bewerben. »Eine Frau, die bereit ist, einen Fremden zu heiraten, ist vielleicht die Richtige.« Man möchte es ihm von Herzen wünschen.

SAT1-Doku: »Hochzeit auf den ersten Blick« wird seit 2014 nach dem Konzept der dänischen Sendung »Gift Ved Første Blik« von SAT1 ausgestrahlt. Die Kandidaten werden von einem Expertenteam mehrfach gecastet. Das erste Zusammentreffen des Paars erfolgt im Standesamt, wo eine rechtsgültige Ehe eingegangen wird. Nach den Flitterwochen wird die Alltagstauglichkeit gestestet. Nach sechs Wochen fällt die Entscheidung, ob das Paar zusammenbleibt.