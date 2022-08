»Hörtest 2022«

Die Würfel sind gefallen! Musikbegeisterte und HiFi-Freunde im süddeutschen Raum – und über die Grenzen hinweg – sind herzlich zu den Süddeutschen HiFi-Tagen ins Holiday Inn Stuttgart eingeladen. Die gut zu erreichende Location bietet viel Raum für zahlreiche Aussteller hochwertigster Audiokomponenten, Lautsprecher, Kopfhörer, Zubehöre und allem, was das Hobby HiFi so interessant und vielseitig macht. Der Termin zum Vormerken ist der 3. und 4. September!

Die Süddeutschen HiFi-Tage bringen das bewährte und erfolgreiche Messekonzept der Norddeutschen HiFi-Tage nach Stuttgart und somit in den Süden der Republik. Der Eintritt ist frei! Hier kann man bei einem gemütlichen Messe-Besuch spannende Technik und neueste Produkte entdecken - und selbstverständlich wartet auf die Besucher auch viel Musik auf gleich fünf Stockwerken.

Der Ausstellungsbereich erstreckt sich vom Hotel-Eingang über die Lobby, Konferenzsäle und Flure, bis in zahlreiche individuell für »Hörtests« präparierte Hotelzimmer. Egal ob Kopfhörer, Smartspeaker, Streaming-Verstärker, Lautsprecher aller Art oder hochwertigste Analogtechnik. Hier sind Klang-Interessierte richtig. Besucher können sich kostenlos informieren, fachsimpeln und sich in zahlreichen Vorführungen einen untrüglichen Höreindruck machen. Das Angebot ist äußerst vielfältig und breit gefächert.

Statt virtueller Produktvorstellungen ohne den so wichtigen Klang- und Haptik-Check erleben die Besucher im Holiday Inn alle angesagten Trends live und hautnah. Experten der Hersteller und Vertriebe stehen ihnen persönlich Rede und Antwort. Die Liste der teilnehmenden Aussteller, sowie Hinweise zu Workshops finden sich auf der Webseite www.süddeutsche-hifitage.de.

Auch in Stuttgart erklärt STEREO-Experte Matthias Böde wieder auf unterhaltsame Weise klangbeeinflussende Phänomene der HiFi-Technik. Die Sessions der Workshops finden in unterschiedlichen Räumen und mit wechselnden Vorführgeräten statt. Die Themen und Termine werden spätestens vor Ort bekannt gegeben. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, denn selbst erleben ist besser als Hörensagen.

Süddeutsche HiFi-Tage – HÖRTEST 2022

Sa. 3. & So. 4. September, Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr Holiday Inn, Mittlerer Pfad 25-27, 70499 Stuttgart, www.histuttgart.de, www.süddeutsche-hifitage.de