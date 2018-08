»HÖRTEST2018«

Die Norddeutschen HiFi-Tage sind in Hamburg und weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus inzwischen zu einer echten Insti-tution für HiFi-Fans und allgemein Technik-begeisterte Nutzer mit Liebe zu Musik und gutem Klang geworden. Das bewährte Konzept der Messe im Holiday Inn Hotel mit freiem Eintritt findet in diesem Jahr erstmals in Stuttgart statt.

Die Süddeutschen HiFi-Tage führen das bewährte Messemotto »Hörtest« in Stuttgart ein, denn auf kaum einer anderen HiFi-Show hat man besser Gelegenheit, die angesagtesten Produkte so persönlich und direkt kennenzulernen. In zahlreichen Hotelzimmern, Sälen, Konferenzräumen und auf weiteren Ausstellungs-flächen des Holiday Inn Stuttgart präsentieren und demonstrieren Hersteller und Vertriebe der besten und bekanntesten Marken die neuesten Produkte.

Besucher können sich kostenlos über die allerneuesten Errungenschaften der Musikwiedergabe informieren, Höreindrücke sammeln, mit gleichgesinnten fachsimpeln oder sich als Neueinsteiger erst mal einen Überblick verschaffen. Das Angebot ist äußerst vielfältig und breit gefächert. Von guten Ohrhörern für Ihr Smartphone, über kompakte All-In-One Musiksysteme, Lautsprecher in allen Größen und Klassen, digitale und analoge Elektronik, bis hin zur ultimativen Konzertbeschallung für Ihr Heim wird alles geboten. Experten der Hersteller und Vertriebe stehen Ihnen persönlich Rede und Antwort. Ein weiteres Mitbringsel der Norddeutschen HiFi-Tage sind die beliebten und aufschlussreichen Workshops mit »Stereo«-Experte Matthias Böde. In den Vorträgen mit Vorführungen werden sonst nur schwer zu vermittelnde Themenbereiche der Audiotechnik verständlich erläutert und hörbar gemacht. Die genauen Themen werden später bekannt gegeben.

Workshops der HiFi-Tage

11 Uhr: So wichtig ist das HiFi-RackMit Naim-Komponenten an Focal-Boxen spüren wir dem Einfluss der Geräteaufstellung nach (Raum Gauguin)

12 Uhr: Schallplatte radial undtangential abtastenSuper-Schmankerl für Vinyl-Fans mit Clearaudio-Equipment an großer Avantgarde Acoustic-Kette (Raum Da Vinci)

13 Uhr: Was steckt hinter Hochbit-HiFi?Erleben Sie über eine Rotel-Anlage mit B&W-Boxen Top-Titel in unterschiedlichen Standards (Raum Botticelli)

14 Uhr: Lautsprecher korrekt aufstellenSchon geringste Veränderungen beeinflussen den Klang. Wir zeigen mit Canton-Boxen, wie‘s geht (Raum Picasso)

15 Uhr: Identische Musik analogund digital präsentiertSchallplatten oder Streams – was tönt besser? Eine Demo mit Thorens und Musical Fidelity (Raum Miro)

Am Samstag um 16.30 Uhr erfolgt zusätzlich eine exklusive Präsentation des neuen STEREO Phono Festival Vol.II über eine Top-Anlage im Raum von Audio Reference! (Raum Michelangelo)

»Süddeutsche HiFi-Tage« HÖRTEST 2018, Eintritt frei, 8. bis 9. September 2018,10 bis 18 Uhr, Holiday Inn,Mittlerer Pfad 25-27, 70499 Stuttgart, www.süddeutsche-hifitage.de