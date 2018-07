»Made in Franken – Entdecke die Region!«

× Erweitern WHF GmbH DCIM\100MEDIA\DJI_0016.JPG

Die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF), der Landkreis Heilbronn und die Handwerkskammer Heilbronn-Franken haben sich zu einem Gemeinschaftsprojekt zusammengeschlossen und werden auf der Buga unter Beweis stellen, welches Potenzial in der Region Heiobronn-Franken steckt: wirtschaftlich, kulturell und unter den Gesichtspunkten von Handwerk und Tourismus.

Am Nord-Eingang entstehen zu diesem Zweck zwei Pavillons, ein bühnenähnlicher Bau als »Schaufenster der Region« und das »Rote Band«, das sich als optisches Highlight quer über das Gelände schlängelt und den Besuchern den Weg weits, aber auch zum Innehalten animiert. Der Landkreis wird einen Pavillon errichten, in dessen Mittelpunkt eine spektakuläre Filmvorführung steht. Dabei werden die Besucher, getragen von den Schwingen eines Adlers, durchs Heilbronner Land geflogen. Im Außenbereich wird die kulturelle und touristische Attraktivität des Landkreises durch »Icon-Frames« genannte Schautafeln erlebbar gemacht. »Der Beitrag des Landkreises Heilbronn wird die Stärken als Wirtschafts- und Forschungsstandort, in Kultur und Freizeit sowie als Lebensstandort in den Vordergrund stellen«, so Landrat Detlef Piepenburg.

Der vom Heilbronner Architekturbüro Herzog & Herzog entworfene Pavillon greift schon optisch die Vielseitigkeit und das handwerkliche Geschick der zahlreichen Gewerke des Handwerks auf. Im Inneren können die Besucher der Bundesgartenschau an 173 Tagen auf rund 170 Quadratmetern das Handwerk entdecken. Freuen dürfen sich die Besucher schon jetzt auf die Ausstellung »Vielfalt des Handwerks« und die Live-Präsentationen von Betrieben und Innungen. Denn der Pavillon bietet den vielen Handwerks-Betriebe in der Region die Möglichkeit, sich und ihr Handwerk vor Ort zu präsentieren. Darüber hinaus wird das Handwerk mit verschiedenen Aktionen und Angeboten um Nachwuchs werben. »Die Handwerkskammer will die einmalige Gelegenheit der Bundesgartenschau nutzen, um auf die Attraktivität des Handwerks aufmerksam zu machen. Deshalb bauen wir einen ansprechenden Holzpavillon, in und um den wir das Handwerk in all seinen Facetten präsentieren werden«, befand Ulrich Bopp, Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Der Pavillon ist aber nicht nur Mittelpunkt des Handwerks auf der BUGA, sondern auch Startpunkt des »Roten Bands«, das als verbindendes Element zwischen allen baulichen Einrichtungen auf dem Gelände gilt.

Die thematische Überschrift der Geländepräsentation der Region Heilbronn-Franken kommt nicht von ungefähr: Wein & Kulinarik, Oskar-Gewinner, Tüftler & Denker, ein starkes Handwerk, Flüsse & Naturlandschaften, Bildung & Forschung, Weltmarktführer, abwechslungsreiche Freizeitangebote - die Vorzüge der Region sind schier unendlich und lassen sich gemeinsam treffend unter dem Motto »Made in Heilbronn-Franken« zusammenfassen. Dabei zielten die kreativen Köpfe der WHF bei der Ideenfindung nicht umsonst auf das Original »Made in Germany« ab. »Die Region Heilbronn-Franken braucht sich in keiner Weise zu verstecken – unabhängig vom Themengebiet. Und so selbstbewusst wollen wir uns gemeinsam als spannende Region den Besuchern der Bundesgartenschau präsentieren«, sagte WHF-Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm.

Die Heilbronner Bundesgartenschau verbindet Elemente einer klassischen Gartenausstellung mit einer Stadtausstellung und ist in ihrer Vielfalt und Nachhaltigkeit weg- und zukunftsweisend. Trotzdem werde sie nicht als Prototyp für andere Schauen gesehen, erklärte schließlich Hanspeter Faas, Geschäfstführer der Buga 2019 in Heilbronn, da jede Stadt ihre eigene, ganz individuelle Ausrichtung finden müsse.