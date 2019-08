Öhringen: Ein Mann wurde niedergestochen

Am Donnerstagmittag, um kurz nach 13 Uhr, wurde in der Öhringer Poststraße ein 21 Jahre alter Syrer vor einem Geschäft niedergestochen und schwer verletzt. Er wurde mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht.

Die Polizei leitete mit starken Kräften eine Großfahndung ein. Streifen der Schutz- und Kriminalpolizei sowie der Bundespolizei suchten im Raum Öhringen nach dem 33-jährigen Tatverdächtigen, der albanischer Nationalität ist.

Ein Hubschrauber unterstützte die Fahndung aus der Luft. Der Mann konnte durch die Polizei gegen 16.00 Uhr festgenommen werden. Im Rahmen der Fahndung mussten zeitweise Teile der Fußgängerzone der Öhringer Innenstadt gesperrt werden. Zur Ursache der Auseinandersetzung können nach jetzigem Ermittlungsstand noch keine Angaben gemacht werden.