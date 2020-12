Öhringen sagt danke

Die Corona-Pandemie hält uns alle weltweit in Atem. Was bislang im Alltag selbstverständlich war, ist seit März völlig anders.

Egal ob am Arbeitsplatz, in der Freizeit, bei Besuchen zwischen Familien, beim Einkauf, im Verein, in der Kirche, beim Freunde treffen, ausgehen, reisen, Kinobesuche und vieles mehr – all das ist derzeit nicht oder nur eingeschränkt möglich! Dies alles ist eine sehr große Herausforderung. Die Gründe für die enormen Einschnitte sind jedoch nachvollziehbar: Wir müssen die Verbreitung des Coronavirus in einer gemeinsamen Kraftanstrengung verlangsamen und irgendwann zum Stoppen bringen!

Dennoch muss bei all diesen bitteren Einschränkungen das öffentliche Leben in seinem Kern weitergehen. Es müssen vor allem kranke oder gefährdete Menschen besonders sorgfältig geschützt werden und stets die bestmögliche Hilfe erhalten.

Die Stadt Öhringen sagt daher allen Danke, die im Zuge der aktuellen Pandemie beruflich oder privat momentan Höchstleistungen erbringen und ihren Teil dazu beitragen, dass unsere »Alltagswelt« derart gut am Laufen bleibt. Dies ist keinesfalls selbstverständlich und die Leistung der vielen und meist unbekannten helfenden Hände kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: Danke!

Darunter sind: Unternehmen und Einrichtungen aus den Bereichen Energie, Wasser, Ernährung, Einzelhandel, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr sowie Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr, Regierungen, Parlamente, Rechtspflege, Nachbarschaftshilfe, Verwaltungen aller Art, Rundfunk, Presse und weitere Medien – ihnen und vielen weiteren, die durch privates Engagement Hilfe leisten, gilt der Dank für ihren Einsatz!

Damit wir die beispiellose Pandemie so rasch wie möglich eindämmen und hinter uns bringen können gilt nach wie vor ein dringender Appell an alle: Am besten schützt man sich und andere mit einer Alltagsmaske, indem man Abstand zueinander hält, die Hygienevorschriften beachtet, die Corona-APP benutzt und stets stets ausreichend lüftet.

Mehr Infos unter www.oehringen-gemeinsam.de