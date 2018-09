1 Million Euro Spendensumme

× Erweitern Foto: SLK-Kliniken Mit 900.000 Euro unterstützt der Förderverein für medizinische Innovation die Anschaffung eines hochmodernen 3-Tesla-Magnetresonanztomograph für die SLK-Kliniken. Zu sehen (v.l.n.r.): Prof. Joachim Cyran, Prof. Jens Rassweiler, Dr. Thomas Jendges.

Insgesamt 1 Million Euro wurde für die Anschaffung eines hochmodernen 3-Tesla-MRT für das SLK-Klinikum am Gesundbrunnen aufgebracht. Die Summe setzt sich aus 900.000 Euro des Fördervereins für medizinische Innovation (fmi) sowie aus 100.000 Euro eines Einzelspenders zusammen. Vorstandsvorsitzender Prof. Jens Rassweiler und geschäftsführender Vorstand Prof. Joachim Cyran übergaben bei einer symbolischen Scheckübergabe die bisher höchste Spendensumme an SLK-Geschäftsführer Dr. Thomas Jendges.

Der moderne Magnetresonanztomograph ermöglicht durch das erhöhte Magnetfeld eine deutlich bessere Diagnostik. So dient er beispielsweise der schnelleren und besseren Untersuchung vor neurochirurgischen Eingriffen und ermöglicht präzisere Bilder bei Erwachsenen und Kindern bei vielen weiteren Erkrankungen, unter anderem Multiple Sklerose, Schlaganfall, Erkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks oder bei der Früherkennung des Prostatakarzinoms. Der Einbau des Gerätes ist für Ende September geplant. Die Gesamtkosten betragen rund zwei Millionen Euro. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung des Fördervereins. Nur so bleiben die SLK-Kliniken auch künftig auf dem neuesten Stand der Medizintechnik und bieten den Patienten weiterhin modernste Behandlungsmethoden an“, freut sich SLK-Geschäftsführer Dr. Thomas Jendges.

Der fmi konnte dank seiner Spender in den vergangenen Jahren mehrere wichtige innovative Geräte für das Klinikum am Gesundbrunnen mit finanzieren und den Patienten in der Region Heilbronn eine Versorgung auf dem modernsten Stand der Medizin garantieren.

2007 gründete der Chefurologe der SLK-Kliniken, Prof. Jens Rassweiler, den fmi. Ziel des Vereins ist es, durch Spenden von Bürgern, Patienten und Unternehmen die Anschaffung modernster Medizintechnik für das Klinikum am Gesundbrunnen zu ermöglichen. Diese gehen deutlich über das Budget hinaus, welches den SLK-Kliniken durch die reguläre Krankenhausfinanzierung zur Verfügung steht.