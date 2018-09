10-jähriges Jubiläum der Stadtgalerie Heilbronn

× Erweitern Stadtgalerie Heilbronn

Bald ist es soweit: das 10-jährige Jubiläum (01. - 31.10.2018) der Stadtgalerie Heilbronn steht vor der Tür. Vor zehn Jahren wurde die Stadtgalerie Heilbronn eröffnet. Heute hat sich das Einkaufscenter zu einem lebendigen Einkaufs- und Erlebnistreffpunkt mitten im Herzen der Heilbronner Innenstadt entwickelt.

Die Stadtgalerie möchte dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, um sich bei all ihren Besuchern und insbesondere den Heilbronnerinnen und Heilbronnern zu bedanken. Denn genau sie machen die Stadtgalerie Heilbronn erst zu dem, was sie ist!

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Geburtstagsprogramm mit verschiedenen Attraktionen für Klein und Groß im gesamten Zeitraum Oktober 2018 in der Stadtgalerie Heilbronn.

10 Jahre Stadtgalerie Heilbronn

01. – 13.10. – Selfie-Box

Zwei Wochen lang haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, kostenlos ein individuelles Selfie vor unserer tollen Geburtstagswand aufnehmen zu lassen. Die Fotos werden nach der Fotoaufnahme am nächsten Tag auf der Stadtgalerie-Homepage zum Download zur Verfügung gestellt.

3.10.- Tag der Deutschen Einheit

Am Feiertag zum Tag der Deutschen Einheit am 03.10. bleibt die Stadtgalerie selbstverständlich geschlossen.

05.10. – Pressekonferenz, Cupcakes-Verteilung, Akrobatenshow und Opernsänger

Am 05. Oktober 2018 startet die Stadtgalerie Heilbronn mit tollen Geburtstag-Cupcakes und musikalischer Geburtstagsstimmung in das große Jubiläumsfest. Um 11 Uhr findet eine Pressekonferenz statt und anschließend werden leckere Cupcakes & Prosecco verteilt. Zudem werden ein Akrobatenduo, ein Opernsänger und Bodypaint-Models die Besucher mit Showeinlagen im ganzen Center und in den Geschäften überraschen.

05. – 27.10. – Musikalisches Programm

Während den vier Geburtstagswochen wird an Freitagen und Samstagen beim Shoppen zwischen 13 und 18 Uhr musikalische Untermalung von diversen Künstlern geboten.

05. – 27.10. – Kinderprogramm

Kinderschminken: Am Freitag, den 05. und 19.10. können sich die kleinen Besucher von 14.00 bis 18.00 Uhr verschiedene Fantasie-Gesichter von der Schminkfee schminken lassen.

Kinderbasteln mit Bloggerin Kati make it: Kreative Bastelaktionen passend zum Geburtstag finden am Samstag, 06. und 20.10. statt. Hier können die kleinen und großen Gäste jeweils von 13-18 Uhr tolle Geburtstagsdeko basteln.

Kinderbacken: Zudem gibt es an den anderen Wochenenden, 12.-13.10. und 26.-27.10. auch jeweils von 13-18 Uhr eine Kinderbackstube, bei der leckere pinke Herzplätzchen selbst gebacken werden können.

06. – 27.10. – Walking Acts und Promoter

Am ersten Samstag, 06.10. zwischen 14-18 Uhr sorgen die Band „Rumbacoustic“, ein Akrobatenduo und Opernsänger Alexander Herzog mit humorvollen Showeinlagen für musikalische Unterhaltung im Innen- und Außenbereich der Stadtgalerie Heilbronn.

Ab dem 13.10. werden an den Sonntagen unsere Promoter, Herr Bronn und die Morphsuit-Boys die Center-Besucher und Innenstadt-Passanten auf den 10. Geburtstag aufmerksam machen und tolle Give-Aways und Luftballons verteilen.

07.10. – Verkaufsoffener Sonntag

Am verkaufsoffenen Sonntag, 07.10., wird das Walking Piano, das größte Klavier der Welt, bekannt aus dem Film „Big“ mit Tom Hanks, in der Stadtgalerie zu Gast sein. Das Center ist von 13 – 18 Uhr geöffnet.

11.10. – Zaubermanufaktur Enzo Paolo

Anlässlich des Weltmädchentages erwartet die Besucher eine Zaubershow von Enzo Paolo. Zudem wird die Aktionsgruppe Heilbronn vom Kinderhilfswerk „Plan International“ die Besucher auf die Situation benachteiligter Mädchen, die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen weltweit aufmerksam machen.

13.10. und 27.10. – Shoppingtag mit bigFM Morningshow-Moderatorin Lola

Am zweiten und vierten Oktoberwochenende findet der Shoppingtag mit bigFM-Moderatorin Lola statt. Die Gewinnspielregistrierung erfolgt vom 01.10. – 25.10. über die Stadtgalerie-Website. Die zwei glücklichen Gewinner gehen nicht nur mit Lola shoppen, sondern erhalten zusätzlich ein Shoppingbudget in Höhe von jeweils 1.000 Euro in Form von Center-Gutscheinen.

19.10. – 20.10. – Daumenkino

Am vorletzten Oktoberwochenende können Kundinnen und Kunden direkt im Center ihr eigenes Daumenkino aufnehmen und drucken lassen.

26.10. – 27.10. – Glücksdusche mit Stephan Stock

Zum krönenden Abschluss findet am letzten Geburtstagswochenende die Gewinnspielaktion Glücksdusche statt. Unter Anleitung des Radio Ton-Moderators Stephan Stock haben Kunden die Möglichkeit, mit ein bisschen Glück und Geschick tolle Preise in Form von Coupons zu gewinnen. Alle gefangenen Coupons sind bis zum 30.11.2018 einlösbar.