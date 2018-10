10 Jahre Bernd-Blindow-Schulen

× Erweitern Bernd Blindow Schule Die Bernd-Blindow-Schulen feiern Geburtstag

Es gibt etwas zu feiern! Ganz genau zehn Jahre gibt es jetzt die Bernd-Blindow-Schulen im Herzen von Heilbronn. Zehn Jahre lernen, leisten, loben und lachen. Am samstag, 13. Oktober, lädt die Schule zu einem Tag der off enen Tür ein.

Spezialisiert hat sich der zirka 50 Kilometer von Stuttgart entfernte Schulstandort am Neckar auf die anspruchsvolle Ausbildung von Gesundheitsfachberufen. Im Labor und Gymnastikraum, in Bewegungs- und Therapieräumen, Werkstätten und EDV-Räumen: Ausgebildet werden staatlich geprüfte Logopäden/Logopädinnen,Ergotherapeuten / Ergotherapeutinnen und Physiotherapeuten/ Physiotherapeutinnen sowie pharmazeutisch-technische Assistenten/Assistentinnen (PTA). Dabei setzt sich das Dozententeam aus Ärzten, Apothekerinnen, pharmazeutisch-technischen Angestellten und Therapeuten zusammen, die mit ihrer Berufserfahrung für einen hohen Praxisbezug sorgen. Eine Besonderheit der Bernd-Blindow-Schulen in Heilbronn ist die angeschlossene »Logopädische Lehrpraxis«.

Sowohl unter Supervision, als auch durch erfahrene logopädische Lehrtherapeuten werden hier sämtliche logopädischen Störungsbilder behandelt. Neben den Berufsschulen findet sich im selben Gebäude auch ein Studienzentrum der »Diploma«-Hochschule. Hier besteht für Schülerinnen und Schüler der Bernd-Blindow-Schulen die Möglichkeit, neben der Ausbildung oder dem Beruf, zusätzlich ein Studium (z.B. den Bachelorstudiengang Medizinalfachberufe), zu absolvieren. Im Rahmen des zehnten Geburtstags lädt die Schule zu einem Tag der offenen Tür ein. Interessierte haben deshalb am Geburtstag, dem 13. oktober, ab 10.30 Uhr die Möglichkeit, auch einen Blick hinter die Kulissen der Schule zu werfen und sich in persönlichen Gesprächen oder bei verschiedenen Fachvorträgen über das umfangreiche Ausbildungsangebot zu informieren. Wer mag, schaut zum Beispiel den pharmazeutisch- technischen Assistenten (ptA) im Labor über die Schulter oder entspannt sich bei einer Massage in der Physiotherapie.

Übrigens: Interessenten, die sich am Tag der offenen Tür für eine Ausbildung verbindlich anmelden, sparen die Anmeldegebühr, sofern nach den Teilnahmebedingungen eine erhoben wird.

Bernd-Blindow-Schulen, Tag der offenen Tür, Sa. 13.10.18, ab 10.30 Uhr,Allee 6, 74072 Heilbronn

Fon: 07131-649849-0

www.blindow.de