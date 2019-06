1054. Talmarkt in Bad Wimpfen

Man nehme: Ein Festzelt mit Platz für mehr als 1.200 Gäste und einen Vergnügungspark mit Riesenrad, Break-Dance, G-Force, Big Splash, Wellenflug, Predator und der Geister-Villa; dazu Losbuden, Karrussells, Festbier, Bratwürste, Zuckerwatte, Mandeln und einen Krämermarkt mit rund 130 Händlern – und fertig ist der Talmarkt von Bad Wimpfen.

Er geht nun schon in seine 1054. Runde und ist so voller Schwung wie eh und je. Am 27. Juni um 18.30 Uhr findet im Festzelt der feucht-fröhliche Fassanstich statt. Danach gibt‘s kein Halten mehr. Sechs Tage lang steht der Talmarkt für Party, Spaß und gute Laune.

Zum Rahmenprogramm gehört neben dem beliebten Krämermarkt – bundesweit einem der größten seiner Art – auch dieses Jahr wieder eine Gewerbeschau. So kann einmal mehr das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden werden. Mehr als 40 Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen und stehen den Besuchern mit vielen wertvollen Informationen zur Verfügung. Der Wimpfener Talmarkt gilt als eines der ältesten und schönsten Volksfeste in Deutschland. Ursprünglich als Patroziniumsfest St. Peter aus der Taufe gehoben, hat sich das einstige Kirchenfest längst als Volksfest etabliert und ist heute ein Fest für die ganze Familie. Den Alltag hinter sich lassen, feiern, tanzen, fröhlichen sein – das ist das Credo des Traditionsfestes. Die Fahrgeschäfte versprechen Nervenkitzel und Glücksgefühle pur. Und auch die Kleinen kommen bei einer Fahrt im Kinderkarrussel voll auf ihre Kosten.

Im Festzelt, das von dem regional ansässigen Gastronomieunternehmen Gollerthan betrieben wird, geht die Gaudi dann weiter. Leckeres Essen mit Bratwurst und einer zünftigen Maß Festbier machen fit für lange Nächte mit fetziger Partymusik von verschiedenen Bands. Am 1. Juli sind die Senioren bei ermäßigten Preisen eingeladen, einen unbeschwerten Nachmittag miteinander zu verbringen. Am 2. Juli ist Kinder- und Familientag, ebenfalls mit reduzierten Preisen bei den Fahr- und Verkaufsgeschäften. Nach Einbruch der Dunkelheit geht dann mit einem faszinierenden Synchron-Musik-Feuerwerk auch dieser Talmarkt zuende.

1054. Talmarkt Bad Wimpfen

Do. 27. Juni bis Di. 2. Juli

Festplatz Corneliastraße

www.badwimpfen.de

Programm

Do. 27. Juni: 17.30 Uhr Eröffnungsfestzug

18 Uhr Andacht in der Klosterkirche

18.30 Uhr Fassanstich, anschließendParty-Gaudi pur mit den Steinsbergern

Fr. 28. Juni19 Uhr Supersound mit SROF

22.30 Uhr Spanisches Feuerwerk

Sa. 29. Juni: 19 Uhr Party im Festzelt mit der Franken-feuer Partyband und Natascha

So. 30. Juni: 12 Uhr Wirtshausmusik und Unterhaltung mit den Odenwälder Dirndljägern

Mo. 1. Juli: 11 Uhr Hammelessen (Lindenplatz)

14.30 Uhr Seniorennachmittag im Festzelt, Tanzmusik mit dem Music-Team

19 Uhr Tanz- und Partymusik mit der Band Nightlife

19.30 Uhr Ladies Night im Festzelt

Di. 2. Juli: bis 18 Uhr Kinder- und Familientag

19 Uhr Finale im Festzelt mit den Steins-bergern und Nicole

ca. 22.45 Uhr Musik-Synchron-Feuerwerk