10malige Firmenlauf-Finisher gemeinsam auf Tour

Mit einem besonderen Auftaktevent haben die Veranstalter des STIMME Firmenlaufs dessen elfte Auflage eingeläutet. Am 18. Juli machten 20 Firmenlauf-Veteranen mit dem Citybus eine abwechslungsreiche Sightseeing-Tour durch Heilbronn. Hamann & Friends sowie die Heilbronn Marketing GmbH hatte zu diesem Ausflug geladen.

»Diese 20 Mitfahrer haben alle bisherigen zehn Firmenläufe als Finisher beendet und werden auch in diesem Jahr wieder an den Start gehen«, sagte Heilbronn Marketing Geschäftsführer Steffen Schoch bei der Begrüßung. Gleichzeitig lobte er unter den Fahrgästen ein Weinpräsent für denjenigen aus, der die Gesamtzahl der Läufer, die bei allen bisherigen Firmenläufen teilgenommen hatten, am besten schätzen konnte.

Jörg Schmalzhaf landete dabei mit seiner Schätzung einen Volltreffer: »Es waren 35 Läufer«, sagte der Konstrukteur, der seit zehn Jahren für die Schwaigerner Kiefer Werkzeugbau GmbH an den Start geht. Mit seinem Weinpräsent in der Hand erinnerte er sich an viele schöne Momente aus den vergangenen Firmenläufen. »Am meisten Spaß hat es bei den Läufen gemacht, an denen es geregnet hat«, lachte Schmalzhaf.

Auf der Hälfte der Strecke legten die Teilnehmer einen Einkehrschwung im Weingarten der Weingärtnergenossenschaft Heilbronn ein, wo sie sich für den zweiten Teil der Sightseeing-Tour stärken konnten.

Mit dabei waren auch die Mitarbeiter der Stromkreis GmbH, die mit den drei Teams, Stromkreis, Clubstrom und Clubgas, beim Firmenlauf antreten. Für sie stehe vor allem der Teamgedanke im Vordergrund, berichtet Kristina Bauer, eine der Läuferinnen. Seit Mai trainieren die Teams zweimal die Woche, da man natürlich eine ordentliche Platzierung erreichen möchte.

Voller Energie freuen sich die drei Teams auf den bevorstehenden Lauf, der mit der City-Tour stimmungsvoll eingeläutet wurde.