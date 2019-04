150 ungewöhnliche Aufstiegsgeschichten

× Erweitern Das neue Personal von Möbel Rieger freut sich auf die bevorstehende Arbeit im Einrichtungshaus.

Mit einem ungewöhnlichen Rekrutierungskonzept hat das Einrichtungshaus Möbel Rieger vielen Langzeitarbeitslosen und Geflüchteten zu einer Anstellung verholfen. Die Freude bei den neuen Mitarbeitern ist groß.

Sie strahlen über das ganze Gesicht und recken siegessicher die Arme in die Höhe - 150 Menschen hatten einen ungewöhnlichen Weg bestritten, um im Einrichtungshaus Möbel Rieger in Heilbronn zu einer festen Anstellung zu gelangen. Die Geflüchteten und ehemaligen Langzeitarbeitslosen verschiedenen Alters profitieren von einer siebenmonatigen maßgeschneiderten Ausbildung, die ihnen eine langfristige berufliche Perspektive bei Möbel Rieger eröffnet.

Siebenmonatige Qualifizierungsmaßnahme

Die Qualifizierungsmaßnahme ist das Ergebnis einer Kooperation der Agentur für Arbeit, dem Bildungs- und Schulungsinstitut (BSI) in Suhl sowie dem Bildungspark Heilbronn-Franken. »Nach einer soliden Grundausbildung in Theorie erfolgte in den Einrichtungshäusern und Küchenfachmärkten von Rieger eine sechswöchige Praxisphase«, erklärt Manfred Hoffmann, Projektleiter Fachbereich Möbel beim BSI, mit dem Rieger bereits seit 20 Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Jetzt haben die rund 120 frischgebackenen Einreichungsberater, Küchenfachberater, Fachsortimentsverkäufer und Auslieferungsmonteure ihre Abschlussbescheinigungen erhalten. Hinzu kommen etwa 30 weitere Mitarbeiter aus dem Gastronomiebereich, die sich über den Bildungspark Heilbronn-Franken qualifiziert haben.

Verantwortung für Menschen und die Region

Als Familienunternehmen an mittlerweile sieben Standorten sei es für Möbel Rieger selbstverständlich, auch seiner Verantwortung für die Region gerecht zu werden, teilt das Unternehmen mit. »Egal, was die Kollegen früher gemacht haben, wenn sie Freude im Umgang mit Menschen haben, bekommen sie bei uns eine Chance«, sagt Jacques Kanceljak, Geschäftsführer vom Möbelhaus Rieger in Heilbronn. Wenn das Einrichtungshaus in den nächsten Wochen am Standort Heilbronn seine Pforten zum ersten Mal öffnet, stehen insgesamt über 250 topqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Startlöchern - einschließlich der 150 Menschen, die über den ungewöhnlichen Weg in das Unternehmen gefunden haben. aca