17. schön&gut: Herbstmesse, 30.10. bis 2.11.25

Zum 17. Mal findet die Herbstmesse »schön & gut« im albgut in Münsingen, mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, statt. Sie lädt zu einem besonderen Erlebnis ein – in diesem Jahr bereits mit längeren Öffnungszeiten, da am Donnerstag und Freitag ab 10 Uhr geöffnet wird. Die Besucher können sich von den vielfältigen Angeboten begeistern lassen. Über 200 sorgfältig ausgewählte Aussteller präsentieren regionale und internationale Köstlichkeiten, außergewöhnliche Produkte sowie feine Genussmomente. Darüber hinaus erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Ein besonderes Highlight: Das Tagesticket für die »schön & gut«–Messe berechtigt in diesem Jahr auch zum freien Eintritt ins Biosphärenzentrum Schwäbische Alb – und das nicht nur während der Messetage, sondern bis zum 28. Februar 2026.

17. schön&gut, Do. 30. Oktober bis So. 2. November, Do.& Fr. ab 10 Uhr, Sa. & So. 11 bis 18 Uhr, albgut, Münsingen, www.schön-und-gut.com