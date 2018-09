2. Heilbronner Hundeschwimmen am 9.September

× Erweitern Foto: Samira Schenk Hundeschwimmen

Am Sonntag, 9. September, findet im Freibad Gesundbrunnen das 2. Hundeschwimmen der Heilbronner Bäder statt. Dabei wird es neben der Schwimmmöglichkeit für Hunde verschiedene Informationsstände und Aktionen (auch für Hundebesitzer) geben. Vom Tierfutterhersteller bis zum Hundespielzeug ist alles vertreten. Gestartet wird um 15.30 Uhr, Ende ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 75 Cent pro Hundepfote, in der Regel also drei Euro.

Nach dem Hundeschwimmen schließt das Freibad, die Becken werden vor der nächsten Saison gereinigt. Ab 15.30 Uhr dürfen an diesem Tag dementsprechend nur noch die Hunde ins Wasser. Zweibeinige Gäste können natürlich zum Zuschauen oder als Hundebegleitung kommen, allerdings dürfen sie nicht mitschwimmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Um ein freundliches und entspanntes Miteinander sicherzustellen, bitten die Stadtwerke Heilbronn alle Besucher um Einhaltung der auf der Webseite einsehbaren Regeln. Unter anderem muss der Impfausweis des Hundes mitgebracht werden - und natürlich muss der Hund eine Hundemarke haben.

Weitere Informationen unter: www.heilbronner-baeder.de

Nur für Menschen: Neckarhalde und Kirchhausen

Wer den letzten Tag der Freibadsaison 2018 bis zum Toresschluss selber - und

ohne Hunde - auskosten möchte, der kann in den Freibädern Neckarhalde und Kirchhausen bis 20 Uhr schwimmen.