22. Literatur-Tage Ansbach

× Erweitern Foto: Michael Schwarz Tanja Maljartschuk Literatur Tage Ansbach

Das Lesefestival der Markgrafenstadt ist das Herbstereignis für passionierte Bücherfreunde. Literaturliebhaber dürfen sich bei den 22. Literatur-Tagen Ansbach vom 4. bis 11. November auf ein hochkarätiges Programm freuen.

× Erweitern Foto: C.H. Beck Hans Pleschinski Literatur Tage Ansbach

In der Begegnung mit zeitgenössischen Autoren liegt ihr besonderer Charme. Der vielfach ausgezeichnete Münchner Autor Hans Pleschinski, eröffnet am 4.11. die »LesArt« mit seinem Roman »Wiesenstein« über das privilegierte Leben des Nobelpreisträgers Gerhart Hauptmann. Jan Wagner lässt in der »Live Butterfly Show« am 5.11. nicht nur Schmetterlinge fliegen. Kritiker und Publikum sind sich einig: Sprachvirtuose und Büchner-Preisträger ist der neue Stern am Lyrik-Himmel. Ijoma Mangold gehört zu den einflussreichsten Literaturkritikern deutscher Sprache. In »Das Deutsche Krokodil« erzählt er die Geschichte seiner Herkunft, berührend und unterhaltsam zugleich. Eines der vielleicht schönsten Mütterbücher kann man am 6.11. in Ansbach erleben.

× Erweitern Foto: Christoph Adler Katharina Adler Literatur Tage Ansbach

Neu ist das LesArt-Studio: Es ist eine Plattform für Ausnahmetalente der jüngeren Generation und findet am 7.11. statt. Mit der Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk und Katharina Adler, deren Roman »Ida« als eines der wichtigsten Debüts des Jahres gilt, ist der Premierenabend hochkarätig besetzt. Petra Morsbach hat mit »Justizpalast« einen preisgekrönten Roman über das deutsche Rechtswesen geschrieben – für Laien ebenso unterhaltsam wie für Fachleute. Am 8.11. stellt sie ihren Roman dem Ansbacher Publikum vor.

× Erweitern Foto: Thomas Elsner Frido Mann Literatur Tage Ansbach

Ein Höhepunkt ist der Besuch von Frido Mann am 9.11.. Er wird über das legendäre Exil-Haus seines Großvaters Thomas Mann in Pacific Palisades sprechen. Frido Mann erinnert an das politische Engagement der Manns und sieht sich mit der Frage konfrontiert, welche Wirkung der offene Dialog heute – in Trumps Amerika – noch entfalten kann.

× Erweitern Foto: Privat Gunnar Och und Christoph Grube Literatur-Tage Ansbach

Die Ansbacher LesArt-Exkursion wirft am 10.11. einen Blick hinter die beeindruckenden Kulissen der Staatsbibliothek Bamberg. Direktorin Dr. Bettina Wagner gibt Einblick in ausgewählte Handschriften und die Anfänge des Buchdrucks in Franken. Zusätzlich gibt eine Werkstattführung Einblick in die Arbeit des Fotografen Gerald Raab, für den das Digitalisieren kostbarer, mittelalterlicher Handschriften zum Tagesgeschäft gehört. Details und Anmeldung für die Busabfahrt ab Ansbach gibt es über die Mailadresse lesekultur@gmx.de. Tradition hat die Literarische Matinee mit Prof. Dr. Gunnar Och und Dr. Christoph Grube, dieses Jahr (am 11.11.) einem fränkischen Klassiker gewidmet: Jakob Wassermanns »Caspar Hauser« gilt bis heute als einer der besten Romane über das berühmte Findelkind.

× Erweitern Foto: Nadine Kunath Jan Wagner Literatur-Tage Ansbach

Das Programm auf einen Blick:

4. November 11 Uhr, Kunsthaus R3 Hans Pleschinski 5. November 20 Uhr, Kunsthaus R3 Jan Wagner 6. November 20 Uhr, Kunsthaus R3 Ijoma Mangold 7. November 20 Uhr, Stadtbücherei LesArt Studio mit Tanja Maljartschuk und Katharina Adler 8. November 20 Uhr, VR-Bank Mittelfranken West Petra Morsbach 9. November 20 Uhr, Kunsthaus R3 Frido Mann 11. November 11 Uhr, Kunsthaus R3 Literarische Matinee mit Prof. Dr.Gunnar Och und Dr. Christoph Grube