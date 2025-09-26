32. KunstHandwerkMarkt in Heubach, 11.10.25

Viel Buntes, Kreatives und Erlesenes auf höchstem Niveau findet man am 11. und 12. Oktober im Heubacher Kulturhaus Silberwarenfabrik. Unter dem Motto »Kunst trifft Handwerkskunst« zeigen professionelle Aussteller Produkte, die den Alltag vergessen lassen und verwandeln zum 32. Mal die Silberwarenfabrik in ein Erlebnis-Eldorado für hochwertiges Kunsthandwerk. Die Besucher des Marktes erwartet eine beeindruckende Vielfalt: handgearbeitete Taschen, individuelle Mode, fantasievoller Schmuck, kunstvolle Kalligraphie, feine Holzarbeiten, bunte Keramik, verblüffende Papierkreationen, wunderbare Malerei, lustige Kindermode, wohlriechende Seifen und vieles mehr. Alle Ausstellenden sind vor Ort und freuen sich auf einen angeregten Austausch mit dem Publikum. Der Eintritt ist frei.

32. KunstHandwerkMarkt, Samstag, 11. Oktober, 12 bis 19 Uhr, Sonntag, 12. Oktober, 11 bis 17 Uhr, Kulturhaus Silberwarenfabrik, alle Infos: www.kulturmixtour.de