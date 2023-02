4 Schritte, um in Bitcoin zu investieren

Möchten Sie in Bitcoin investieren? Hier sind die vier wichtigsten Schritte, mit denen Sie in dieses digitale Geld investieren können.

Bitcoin ist eine der ältesten Kryptowährungen, die sowohl für gute als auch für schlechte Schlagzeilen gesorgt hat. Diese elektronische Währung hat jedoch bewiesen, dass sie trotz ihrer Höhen und Tiefen nicht untergehen wird. Diese elektronische Währung ist nicht nur ein Wertaufbewahrungsmittel und ein Tauschmittel, sondern auch eine gute Investition.

Bitcoin verfügt über eine zugrundeliegende Blockchain-Technologie, die Transaktionen durch Kryptographie validiert und absichert. Mining ist einer der Prozesse, mit denen Menschen neue Bitcoins erhalten. Dieser Mining-Prozess beinhaltet das Lösen komplexer mathematischer Gleichungen, erfordert teure Hardware und verbraucht eine Menge Energie.

Andererseits bleibt diese digitale Währung aufgrund ihres begrenzten Angebots wertvoll. Miner können nur 21 Millionen Bitcoins schürfen, und derzeit sind 19 Millionen Coins im Umlauf, so dass 2 Millionen Bitcoins übrig bleiben. Die Knappheit dieser virtuellen Währung führt zu einem Anstieg der Nachfrage und damit zu einem Preisanstieg.

Manche Menschen investieren in Bitcoin aufgrund seiner Volatilität als spekulative Anlage. Aber wenn Sie in diese virtuelle Währung investieren, sollten Sie die folgenden vier Schritte befolgen.

1. Wählen Sie eine Bitcoin-Börsenplattform

Die meisten Menschen ziehen es vor, dieses digitale Geld über eine Bitcoin-Tauschplattform zu erwerben, die den Kauf, Verkauf und Handel mit dieser elektronischen Währung erleichtert. Diese Online-Börsen helfen, Käufer und Verkäufer dieser virtuellen Währung zusammenzubringen.

Es gibt einige Merkmale, auf die Nutzer von digitalem Geld achten sollten, wenn sie mit dieser elektronischen Währung handeln. Zum Beispiel sollte die Tradingplattform zuverlässig sein und ununterbrochene Dienste anbieten, wenn Sie die Börse nutzen wollen. Außerdem sollte der Handel sicher und effizient sein. Niemand möchte eine Plattform haben, die langsam und schwerfällig ist. Die Austauschplattform sollte nutzerfreundlich sein, d.h. sie sollte einfach zu bedienen sein. In diesem Fall empfehlen wir die Nutzung von bitcoin-profitapp.com/de/ für Transaktionen.

Suchen Sie sich also eine Börse, die alle guten Eigenschaften aufweist, und maximieren Sie schließlich Ihre Gewinne beim Bitcointrading.

2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode

Die verschiedenen Börsen unterscheiden sich in Bezug auf die von ihnen unterstützten Zahlungsarten. Einige Plattformen ermöglichen es Nutzern, ihr Bankkonto oder ihre Debitkarte mit dem Unternehmen zu verknüpfen. Wenn Sie also nach einem Unternehmen suchen, sollten Sie eines finden, das Ihre Zahlungsmethode unterstützt.

Unabhängig von der Plattform müssen Sie Ihre Identität verifizieren, wenn Sie sich für ein Konto anmelden und eine Zahlungsmethode registrieren.

3. Geben Sie Ihre Bestellung auf

Sobald Sie Ihr Konto verifiziert und mit Ihrem Bankkonto verknüpft haben, können Sie mit dem Kauf dieser virtuellen Währung beginnen. Die Art und Weise, wie Sie eine Bestellung aufgeben, variiert von einer Börse zur anderen. Es gibt Börsen, die einen Prozess anbieten, bei dem Sie auf eine Kauf- und Verkaufstaste klicken und dann den Betrag dieser elektronischen Währung angeben, den Sie kaufen oder verkaufen möchten.

Mit anderen Worten: An vielen Börsen kann man einen Stop-, Limit- oder Marktauftrag erteilen. Der Limitauftrag weist das Unternehmen an, einen Kauf- oder Verkaufsauftrag zu einem bestimmten Preis auszuführen.

4. Bewahren Sie Ihre Bitcoins in einem digitalen Wallet auf

Hacking wird zu einem immer größeren Problem, da Hacker es auf Börsen abgesehen haben, da diese eine große Anzahl von Personen beherbergen. Daher sollten Anleger in digitales Geld mit großen Beständen ihre Bitcoins nicht an einer Börse lagern.

Es gibt digitale Wallets, mit denen man seine Bestände sicher aufbewahren kann. Einige Börsen bieten eine digitale Wallet an, andere nicht. Entscheiden Sie also, ob Sie eine Hardware- oder eine Software-Wallet bevorzugen und besorgen Sie sich sofort eine. Software Wallets sind jedoch nicht so sicher wie Hardware Wallets, da sie hauptsächlich online betrieben werden.

Fazit

Bitcoin ist aufgrund seines dezentralen Charakters eine der größten Innovationen. Wenn Sie dennoch in dieses digitale Geld investieren möchten, sollten Sie die oben genannten Schritte genau befolgen und davon profitieren.