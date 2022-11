5 Dinge, die Menschen mit einem Lottogewinn machen

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, im Lotto den Jackpot zu knacken und nie wieder arbeiten zu müssen? Die Frage ist aber, was machen Menschen mit so viel Geld? 500 Euro, 5000 Euro - dafür gibt es genug Verwendungszwecke. Aber was passiert, wenn plötzlich 1.000.000 Euro und mehr auf dem Konto landen? Völlige Überforderung? Der Wunsch zum Teilen? Hier kommen 5 spannende Dinge, die Menschen mit einem Lottogewinn machen.

Die Familie unterstützen - Menschen sind und bleiben sozial

Wer das große Glück hatte und die richtigen Lottozahlen getippt hat, darf sich freuen. Endlich reich und das ohne steuerliche Abzüge! Aber den Gewinn allein genießen wollen die wenigsten. Es gibt sehr viele soziale Menschen, die einen Teil des Geldes Freunden und Familie zukommen lassen. Ein fairer Zug, denn theoretisch muss natürlich niemand etwas abgeben.

Genauso weiterleben - die meisten würden es tun

Gar nichts im Leben ändern, wenn plötzlich Millionen auf dem Konto liegen? Das klingt ungewöhnlich, ist laut einer YouGov-Umfrage bei jedem Dritten aber der Plan für den Wenn-Fall. In der Umfrage gaben 32 % der Befragten an, dass sie genauso weiterleben würden wie bisher. Ob dazu dann auch gehört, den ungeliebten Job jeden Morgen auszuüben?

Immobilie kaufen oder bauen

Wer träumt nicht von einem eigenen Haus mit einem wunderschönen Naturpool? In der obigen Umfrage gaben 24 % der Teilnehmer an, dass sie mit einem Lottogewinn ein Haus oder eine Wohnung kaufen bzw. bauen würden. Der ein oder andere will da sicher nicht auf den Pool verzichten, denn so ein Bad ist im Sommer einfach herrlich. Für viele Menschen ist Bauen die bessere Option, da hier mehr Individualität einfließt.

Erst mal sparen für die Zunkunft

Gerade einmal 26 % der europäischen Bevölkerung hat keinerlei Sparrücklagen. Die meisten Deutschen setzen also auf den guten alten Sparstrumpf oder andere Anlagemöglichkeiten. Trifft das auch auf Lottogewinner zu? Zum großen Teil schon. 10 % gaben an, dass sie das Geld erst einmal sparen würden. Wer einen richtig großen Jackpot knackt, kann damit sogar Erfolg haben. Es ist dann durchaus möglich, von den anfallenden Zinsen zu leben.

Neue berufliche Orientierung - dank Lottogewinn in die Selbstständigkeit

Die Anzahl der Selbstständigen ist in den letzten Jahren zurückgegangen, ein Trend der europaweit zu sehen ist. Die Angst vor einem Einbruch der Finanzen oder mangelndem Erfolg ist groß. Mit einem Lottogewinn ändern sich die Umstände. Wer genug Geld auf dem Konto hat, kann sich auch Fehlschläge im Business erlauben. Und immerhin entscheiden sich 3 % aller Lottogewinner laut Umfrage dafür, sich nach dem Geldsegen selbstständig zu machen.

Fazit: Keineswegs nur noch faulenzen

Viele Menschen denken, dass Lottogewinner nur noch in der Karibik am Strand liegen und das Leben genießen. Stattdessen entscheiden sich viele dafür, sich selbstständig zu machen, ehrenamtlich zu arbeiten und Menschen zu helfen. Einer der wichtigsten Schritte nach einem Lottogewinn ist, sich nicht von Emotionen mitreisen zu lassen. Wer direkt neue Autos und Luxusgegenstände kauft, hat oft nicht lange etwas vom Gewinn.