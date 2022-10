5 Dinge, die Sie tun können, um Ihre Kreativität zu fördern

Kreativität ist ein hohes Gut und inzwischen auch im beruflichen Umfeld sehr gefragt, selbst wenn man nicht nominell als “Kreativer” arbeitet. Doch vor allem ist die kreative Betätigung für viele Menschen ein Quell der Sinnstiftung und Persönlichkeitsentfaltung. Für professionelle Künstler ist sie essentiell für den Broterwerb und gelegentlich gibt es auch die berühmten “kreativen Differenzen", die nach mehr oder weniger langer Zeit zum Beispiel bei Musikgruppen zum Zerwürfnis führen. Aber auch der Solokünstler hat ab und an so seine Schwierigkeiten, wenn es darum geht, von der Muse geküsst zu werden.

Daher gibt es sehr viele Bücher zum Thema, die gute Tipps geben, wie man der Kreativität im Leben auf die Sprünge hilft. Schauen wir doch einmal, wie man der eigenen Kreativität mit einigen kleinen Tricks einen Schub geben kann.

Furchtlos sein und Perfektion hinten anstellen

Ein Künstler muss mutig sein, um sich mit Herz und Seele in seiner Kunst auszudrücken. Kreativität kann besonders gut dadurch zum Fließen gebracht werden, indem man “es einfach tut” und “sich etwas traut”. Alle Theorie ist grau, so sagt man, und es stimmt. Praxis ist immer das beste Mittel, um den Kreativgeist in Schwung zu bringen. Daher sollte man keine Angst haben, einfach loszulegen und dabei die Perfektion hinten anstellen. Es ist sehr interessant, was teils im spontanen Prozess herauskommt, dabei kann man sich durchaus selbst überraschen.

Der Anspruch, direkt und aus dem Stegreif mit einem perfekten Ergebnis aufwarten zu können, ist nicht förderlich. Nicht umsonst wird schließlich so häufig von einem “kreativen Prozess” gesprochen, was verdeutlicht, dass die Entstehung eines kreativen Produkts ein Vorgang mit mehreren Stadien sein kann. Man sollte keine Angst vor Fehlern haben und sich seiner Kreativität anvertrauen, schließlich kann eine Idee immer noch einmal überarbeitet und erweitert werden.

Hingabe, Arbeit und Übung

Somit sind wir direkt beim zweiten Punkt angelangt, der Arbeit am kreativen Produkt. Ob als Schriftsteller, Maler, Musiker oder kreativer Ideengeber in jeglicher Branche, es ist ein gutes Mittel, Arbeit und Zeit in seine Kreativität zu investieren und eine gewisse Hingabe an den Tag zu legen. Übung macht bekanntermaßen den Meister, und das kann auch für den eigenen kreativen Prozess gelten. Dabei kann es helfen, sich bestimmte Ziele zu setzen und die Kreativität somit zu erarbeiten.

So könnte beispielsweise ein Schriftsteller mit sich selbst die Abmachung treffen, täglich eine bestimmte Anzahl an Seiten zu schreiben, um Routine zu bekommen. Gitarrengott Eddie van Halen hatte gerüchteweise zu Hause immer die Gitarre umgeschnallt und dudelte auf dem Weg zur Perfektion stets vor sich hin, selbst wenn er zum Sprengen der Pflanzen in den Garten ging. Für einen Zeichner oder Maler kann es ein gutes Mittel sein, jederzeit einen Zeichenblock dabei zu haben, um etwas kritzeln zu können.

Routinen durchbrechen

Die Kreativität kann ideal gekitzelt werden, indem wir unsere eingetretenen Pfade verlassen und etwas Neues ausprobieren, neue Orte erkunden und mit unterschiedlichen Menschen sprechen. Ziel ist es, die Perspektive zu wechseln und somit auf völlig neue Ideen zu kommen. Viele Künstler verstehen sich als eine Art Schwamm, der Eindrücke in seiner Umgebung aufsaugt, um sie später im künstlerischen Prozess zu verarbeiten.

Um Fortschritte zu erzielen, kann es auch eine gute Idee sein, Dinge auszuprobieren, die einem nicht unbedingt liegen, oder Bereiche zu trainieren, die einem Schwierigkeiten bereiten. Ein Schriftsteller könnte über Themen schreiben, mit denen er sich weniger auskennt, ein Maler könnte einen anderen Stil ausprobieren, Musiker einer Band könnten sich mit den anderen Instrumenten oder mit den Texten beschäftigen, wenn sie sonst nicht dafür zuständig sind. Es gibt viele Möglichkeiten, auf neue Ideen zu kommen.

Kreativität im Team erarbeiten

Für viele Menschen ist Kreativität ein Prozess, der am besten im Austausch mit anderen abläuft. Mehrere Köpfe, die sich Ideen zuwerfen, sie verändern, diskutieren und eventuell zu einem Ganzen zusammenfügen, können für ein besonders interessantes Ergebnis sorgen. Kommunikation ist hier natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn mehrere Köche in der Küche stehen, dann kann es allerdings auch schon einmal heiß hergehen, weswegen es nötig sein kann, auch an der Gruppendynamik zu arbeiten und verschiedene Parameter bei der kreativen Arbeit im Vorfeld abzustecken. Hilfreiche Mittel beim gruppenbezogenen Kreativprozess können ein Brainstorming mit einer Mindmap oder freie Assoziationsspiele sein.

Inspiration durch Vorbilder

Nicht zuletzt kann der Blick auf die eigenen Vorbilder ein gutes Mittel sein, den stockenden Kreativmotor wieder anzuleiern. Malern wird ein Gang durch die Museen inspirieren, Musiker werden beim Hören der geliebten Songs und dem Anschauen von Konzertvideos neu belebt und Schriftsteller lassen sich von den berühmten Zeilen großer Literaten eine Gänsehaut verpassen, die das eigene Schaffen neu motiviert. Viele kreative Wege führen nach Rom.