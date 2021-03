5 Häufige Fehler im Kryptohandel

Fehler Nr.1 Kaufen ohne Grund

Der erste Fehler eines Krypto-Händlers besteht darin, eine Kryptowährung zu kaufen, die ohne ersichtlichen Grund stark ansteigt. Natürlich kann ein Trader einfach Glück haben - doch meistens führt es nur dazu, Geld zu verlieren. Der Kurs der Kryptowährung hängt immer von anderen wichtigen Faktoren ab, die man immer berücksichtigen muss.

Fehler Nr.2 Falscher Preis

Da es sich um digitale Assets handelt, können die Anführungszeichen von Kryptowährungen in Bezug auf die Anzahl der Stellen und die Position des Dezimalpunkts sehr unterschiedlich sein.

Solche Aufträge mit dem "falschen" Preis erscheinen regelmäßig auf den Handelsbörsen. In der Regel bemerkt ein Händler seinen Fehler erst, wenn seine Bestellung bereits von einem anderen Händler gekauft wurde. Überprüfen Sie die Bestellungen, die Sie eröffnen werden, um solche lästigen und vor allem finanziell kostspieligen Fehler zu vermeiden.

Fehler Nr.3 Falsche Wallet, falsche Kryptowährung...

Derzeit gibt es auf dem Markt mehr als 1600 Arten von verschiedenen Münzen. Zusätzlich zur allerersten Kryptowährung Bitcoin werden vier ihrer Forks an den Börsen gehandelt, wobei das Wort Bitcoin in ihrem Namen verwendet wird. Es ist sehr üblich, dass ein Händler Ethereum-Kryptowährung an eine Wallet sendet, die Ethereum Classic gewidmet ist. Oder anstelle von BCH (Bitcoin Cash) werden BTG (Bitcoin Gold) oder BTD (Bitcoin Diamond) gekauft.Wenn eine Börse oder eine Wallet über einen angemessenen und freundlichen technischen Support verfügt, ist nicht alles verloren. Selbst in diesem Fall ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Sie sich darauf freuen würden und anstatt zu handeln, besser mit dem Kundensupport schreiben möchten.

Fehler Nr.4 Handel mit Kryptowährungen mit geringer Liquidität

Kryptowährungsbörsen bieten die Möglichkeit, mit Hunderten von digitalen Assets zu handeln. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle gleichermaßen profitabel sind. Hier ist alles einfach - der Wert einer Kryptowährung hängt von der Nachfrage ab. Wenn die Münze beliebt ist, werden die Käufer ihren Preis erhöhen. Wenn Sie sich für eine unpopuläre Kryptowährung entscheiden, verlieren Sie sehr wahrscheinlich Ihr Geld.

Fehler Nr.5 Fanatischer Handel

Viele unerfahrene Händler auf dem Devisenmarkt leiden unter dieser "Krankheit", aber der Handel mit Kryptowährungen hat diesen Fehler noch weiter verbreitet. Die Volatilität von Kryptowährungen übersteigt den gleichen Indikator in klassischen Währungspaaren deutlich.Stimmen Sie zu, selbst nach der Festlegung eines Gewinns von 20% ist es sehr schwierig, sich von einer anderen Kaufposition fernzuhalten, da der Preis für die Kryptowährung weiter steigt. Und hier spielt die Volatilität des Kryptowährungsmarktes beim Händler oft einen grausamen Scherz - das zuversichtliche Wachstum der Münze kann fast augenblicklich durch denselben Rückgang ersetzt werden, wodurch 20% des Gewinns in 0% umgewandelt werden oder sogar Verluste verursacht werden.

Hilfsmittel

Der Handel mit Kryptowährungen ist sehr interessant und bietet dem Händler viele Perspektiven und Gewinnmöglichkeiten, die man nicht ignorieren darf. Einige dieser Fehler können durch einen Kryptorbot vermieden werden. Erstens sind Handelsroboter für diejenigen gedacht, die die Welt der digitalen Währungen nicht verstehen und ihre Ressourcen nicht dafür ausgeben möchten. Gleichzeitig ist ihr Wunsch, Geld mit Kryptowährung zu verdienen, ziemlich hoch. Für diese Art von Menschen werden spezielle Algorithmen für den Handel erstellt. Von unsere Seite empfehlen wir jedem Anfänger sich Zeit zu nehmen, um mit den Tradinsrobotern auseinander zu setzen. Traden Sie mit News Spy oder mit einem ähnlichen Roboter, um zu verstehen, ob es etwas für Sie wäre. Denn nur wer nichts tut, irrt sich nicht