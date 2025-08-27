5. US-Car-Treffen in Dinkelsbühl, 06.09.25

Die Gartenbaumschulen Engelhardt laden wieder alle Liebhaber klassischer und moderner US-Fahrzeuge zum bevorstehenden 5. US-Car-Treffen 2025 ein. Das Event findet am Samstag, 6. September (ab 10 Uhr), und Sonntag, 7. September (ab 9 Uhr) auf dem Gelände der Gartenbaumschulen in Dinkelsbühl/Weidelbach statt. Präsentiert werden etliche amerikanische Automobile aus verschiedenen Epochen, von imposanten Straßenkreuzern der Fünfzigerjahre bis hin zu modernen Muscle Cars. Für die passende Atmosphäre gibt es an beiden Tagen Live-Musik von »Mountain Four«. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Buntes Markttreiben und eine Ausstellung der Gartenbaumschule runden die Veranstaltung ab. Natürlich stehen wieder Stellplätze auf dem Gelände für Übernachtungen zur Verfügung.

Sa. 6. September, 10 Uhr und So. 7. September, 9 Uhr, Gartenbaumschulen Engelhardt, Dinkelsbühl/Weidelbach, bs-engelhardt.de