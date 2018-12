585 Jahre Betriebszugehörigkeit bei der Volksbank Hohenlohe eG

× Erweitern Foto: Volksbank Hohenlohe eG Jubilare VB Hohenlohe Jubilare, Vorstand, Bereichs- und Teamleiter bei der Jubilarfeier der Volksbank Hohenlohe eG

25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank Hohenlohe eG feiern in diesem Jahr ihr 40-, 30-, 25-, 20- und 10-jähriges Jubiläum bei der Genossenschaftsbank. Die vielen Jahre im Dienste der weltweit ältesten Volksbank sind Anlass genug zu einer besonderen Jubilarfeier einzuladen. Zusammen mit den Bankvorständen und den jeweiligen Bereichs- und Teamleitern ließen die Jubilare die vergangenen Jahrzehnte bei ihrer Volksbank Revue passieren. Bei einem gemütlichen Abendessen im November in Waldenburg schwelgten die Jubilare in Erinnerung an den ersten Arbeitstag, an die erste Abteilung, den damit verbunden Tätigkeiten und allem, was seitdem geschehen ist und was sich verändert hat. Vorstandsvorsitzender Dieter Karle und Vorstand Harald Braun bedankten sich für die gute Zusammenarbeit, für die Treue und Loyalität zur Volksbank und das große langjährige Engagement bei den Jubilaren. Diese große Anzahl an langjährigen Betriebszugehörigkeiten ist Ausdruck eines guten Arbeitsklimas mit einem vielseitigen und breiten Aufgabenspektrum sowie hervorragenden persönlichen und fachlichen Entwicklungsperspektiven für jeden einzelnen. Dies erklärt auch, dass die Jubilare quer durch die Bank durch in allen Bereichen verteilt sind. Deshalb zählen Beraterin Privatkunden Maria Lang und Bereichsleiter Privatkunden Roland Weibler zu den Jubilaren mit 40-jähriger Betriebszugehörigkeit.

Über bereits 30 Berufsjahre freuen sich Brigitte Kohler, Heiderose Gebhardt, Uwe Miesner, Susanne Herfort, Sandra Bögner-Schlecht und Paraskevi Nikoloudi. Ein Vierteljahrhundert im Dienste der Volksbank sind Heidrun Suleder, Konrad Amon, Andrea Korn, Nicole Mögerle und Heiko Wirsching.

Seit 20 Jahren arbeiten Stefanie Adamek, Viola Köhler-Radeck, Jochen Leitner, Martin Grabert, Jürgen Knogl, Stephanie Sahm, Alexandra Schöneck und Jochen Greiner bei der Volksbank.

Bereits zehn Jahre bei der Volksbank beschäftigt sind Simone Fröhlich, Frank Burkhardt, Samara Model und Stefan Zutterkirch.

Die Volksbank Hohenlohe bedankt sich für die langjährige gute Zusammenarbeit und freut sich auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zukunft mit den Jubilaren.