Der Begriff „Personal Branding“ wird häufig im Unternehmenskontext verwendet, kann jedoch auf alle Personen angewendet werden, die eine berufliche Veränderung anstreben oder versuchen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Persönliches Branding umfasst die Art und Weise, wie Sie sich in sozialen Medien präsentieren und wie Sie Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen darstellen. Es ist wichtig zu verstehen, was Personal Branding bedeutet und wie es für verschiedene Phasen Ihres Lebens gilt. In diesem Beitrag werden wir 6 Ideen zum Aufbau einer persönlichen Marke untersuchen.

1. Erstellen Sie eine professionelle E-Mail-Adresse

Um eine persönliche Marke aufzubauen, müssen Sie klein anfangen. Das Erstellen Ihrer eigenen professionellen E-Mail-Adresse ist ein guter erster Schritt, da es Ihnen hilft, Ihre Identität zu definieren und den Ton für alles andere festzulegen, was Sie online tun. Stellen Sie bei der Auswahl einer E-Mail-Adresse sicher, dass diese leicht zu merken ist und keine Zahlen oder Symbole enthält, damit andere Personen Sie später problemlos erreichen können.

Eine generische E-Mail-Adresse, die beispielsweise mit @ gmail.com endet, kann als unprofessionell empfunden werden. Investieren Sie stattdessen in einen Domain-Posteingang, mit dem Sie Ihre Adresse mit dem Namen Ihrer Website beenden können.

2. Aktualisieren Sie Ihr LinkedIn-Profil, um weitere Informationen zu Ihrer Person und Ihren Fähigkeiten zu erhalten

Um eine professionelle Marke aufzubauen, muss Ihr LinkedIn-Profil aktuell und informativ sein. Wenn Sie auf relevante Artikel verlinken, die Sie bei Veranstaltungen geschrieben oder gesprochen haben, zeigen Sie, dass Sie sich aktiv in Ihrer Branche engagieren und Erfahrung haben, die über das hinausgeht, was in Ihrem Lebenslauf steht.

Wenn Sie über sich selbst schreiben möchten, stellen Sie sicher, dass Sie nur Informationen angeben, die interessant sind und sich für den Leser als nützlich erweisen können. Heutzutage ist LinkedIn einer der besten Orte, um sich zu vernetzen und Ihr Unternehmen zu fördern.

3. Starten Sie ein Blog oder eine Website, auf der Ihre Arbeit vorgestellt wird

Dies ist eine großartige Möglichkeit, in Ihrer Branche relevant zu bleiben und potenziellen Kunden oder Arbeitgebern, mehr über Sie zu erfahren. Es kann auch eine gute Idee sein, wenn Sie Glaubwürdigkeit aufbauen möchten, da die Benutzer die Möglichkeit haben, andere Veröffentlichungen zu sehen, die auf Ihre verweisen. Egal, ob Sie über Totenbücher/Book of the dead oder Golfschläger schreiben, ein Blog ist immer eine gute Idee.

Wenn sich herausstellt, dass nicht viele Leute lesen, was Sie schreiben, bemühen Sie sich, Ihre Blog-Beiträge auf verschiedenen Kanälen zu bewerben. Sie können Social-Media-Plattformen und Tools wie Hootsuite verwenden, um Ihre Artikel zu bewerben.

4. Teilen Sie Inhalte auf Social Media-Websites wie Facebook, Twitter und Instagram

Wenn Sie Ihre Online-Präsenz in sozialen Medien aktiv halten, bleiben Sie in der Öffentlichkeit präsent. Sie können Ihre Arbeit teilen und sich mit Gleichgesinnten verbinden, die Ihnen möglicherweise später weiterhelfen können.

Diese persönliche Markenstrategie funktioniert sehr gut, wenn Sie nicht nach Kunden suchen, sondern mehr Bekanntheit wünschen oder versuchen, Ihren Ruf als Branchenexperte zu stärken. Es ist nicht so schwer, Ihr Profil konsistent zu halten, insbesondere mit Planungswerkzeugen für soziale Medien. Denken Sie jedoch daran, dass Ihre Beiträge für die Leser von Wert sein müssen. poste nicht einfach alles und jeden. Casino Online-Websites sind besonders gut darin, machen Sie sich Notizen.

5. Nehmen Sie an Networking-Veranstaltungen teil, um neue Leute in der Branche kennenzulernen

Networking ist eines der Hauptelemente beim Aufbau einer persönlichen Marke. Je mehr Menschen Sie kennen, desto mehr Chancen haben Sie, sich Ihnen zu nähern. Nehmen Sie an Veranstaltungen teil, treffen Sie Leute und bringen Sie den Ball ins Rollen!

Branchenspezifische Veranstaltungen werden meist bis zum Rand mit potenziellen Kunden sowie führenden Experten gefüllt, die bereit sind, Sie zu beraten. Dies erfordert zwar viel Zeit und Budget, ist jedoch eine lohnende Investition für diejenigen, die ihre Karriere vorantreiben möchten.

Networking-Events sind auch der perfekte Ort, um Experten zu treffen, die schon viel länger in der Branche sind als Sie und wertvolle Ratschläge für das Wachstum Ihres Unternehmens geben können. Einige von ihnen sind möglicherweise sogar bereit, Mentoren zu werden oder Sie unter ihre Fittiche zu nehmen, während andere Ihre Hilfe bei einer anspruchsvollen Aufgabe wünschen.

6. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder um Feedback, was Sie besser machen könnten

Wenn Sie am Anfang Ihres Weges stehen, kann es schwierig sein zu wissen, was Sie falsch machen oder wie sich Ihr Produkt verbessern könnte. Das Bitten um Feedback von Freunden und Familienmitgliedern ist eine großartige Möglichkeit, konstruktive Kritik zu erhalten, die Ihnen hilft, Ihr Handwerk zu verbessern.

Natürlich ist ein solches Feedback nicht ideal, da es durch die emotionalen Bindungen, die Sie möglicherweise haben, verzerrt werden kann. Wenn Sie später Kunden sammeln, sollten Sie sie befragen und herausfinden, was ihnen gefällt oder nicht.

Fazit

Das Erstellen einer persönlichen Marke kann eine Herausforderung sein, aber diese 7 Ideen sollen Ihnen den Einstieg erleichtern. Denken Sie daran, dass die Idee darin besteht, Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit auf Social-Media-Websites wie LinkedIn oder Facebook professionell zu präsentieren, damit andere Fachleute mit Ihnen zusammenarbeiten möchten.