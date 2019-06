Bestechende Argumente und Kunst liefert zum sechsten Mal die »Tattoo Convention Heilbronn«. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, wird der Block E im Alten E-Werk ab 12 Uhr zum Szenetreff. Über 90 Tätowierer aus dem In- und Ausland präsentieren sich und ihre Kunstfertigkeit.

Die einen stehen auf lustvolle Nadelstiche und bleibende Erinnerungen, die anderen wollen »nur« ihr Motiv auf ihrer Haut sehen. Schön bunt oder schwarz. Oder einfach schlicht nur mal gucken. Das gilt auch bei der sechsten Auflage der Tattoo Convention Heilbronn, welche in diesem Jahr zwei Tage geöffnet hat. Direkt neben der Kletterhalle präsentieren sich im Alten E-Werk einmal mehr zahlreiche Top-Tätowierer. Die Nadelkünstler kommen unter anderem aus Deutschland, Spanien, Ungarn, Indonesien, Thailand, Rumänien und auch aus Brasilien.

Keine »Tattoo Convention« in Heilbronn ohne viel Show und ohne eine Händlermeile. Das gilt auch für die sechste Auflage. Freuen können sich die Besucher an beiden Messetagen auf die »The Death Do Us Part Danger Show«. Singer und Songwriter Constantin Luger tritt im Block E auf und die »Mr. Yasin Hypnose-Show« wird das Publikum in ihren Bann ziehen. Zahlreiche Händler bieten alles, was zur Kunst des Tätowierens gehört, ob Farben, Pistolen oder anderes an Materialien und Werkzeug an ihren Ständen an. Und wer Durst oder Hunger hat, kann beides vor dem Alten E-Werk stillen.

Kinder und Jugendliche erhalten, wie die Jahre zuvor, freien Eintritt. Es gibt einen Kartenvorverkauf im Internet und auch Tickets an der Tages- und Abendkasse direkt vor Ort. Alle Besucher, welche ihr Ticket im Vorverkauf über die Ticketshop auf www.tattooconvention-heilbronn.de erwerben, nehmen außerdem an einem Gewinnspiel teil.

Neben freiem Eintritt für zwei Personen locken zudem Gutscheine und Drei-Monats-Abos der Magazine »Tattoo-Spirit« und »Tattoo-Scout«. Teilnahmeschluss ist der 5. Juli, Mindestalter ist 18 Jahre.

6. Tattoo Convention Heilbronn

Sa. 13. und So. 14. Juli

Öffnungszeiten: Sa. 12 - 23 Uhr So. 12 - 20 Uhr, Altes E-Werk, Heilbronn