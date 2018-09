8. Infobörse für Frauen – „Frauen – Leben – Zukunft“

Fraueninfobörse

Die achte „Infobörse für Frauen“ präsentiert sich in diesem Jahr an einem anderen Tag, zu einer anderen Uhr- und zu einer anderen Jahreszeit: Freitag, 12. Oktober 2018, von 16:00 bis 20:00 Uhr, Kulturzentrum Ludwigsburg. Bestehen bleibt das bunte, vielfältige und kurzweilige Programm: Vorträge, besondere Angebote, Weiterbildungsberatung und Messestände. Die Themeninseln Coaching & Beratung, Bildung, soziale Sicherheit & Vorsorge, Ehrenamt & politisches Engagement und Erziehung & Pflege geben allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, sich gezielt zu informieren.

Drei Vorträge – drei spannende Themen

Um 16:30 Uhr eröffnet Elke-Maria Rosenbusch die Vortragsreihe: Sie gibt Einblicke in die Arbeitswelt 4.0 und zeigt mögliche Auswirkungen auf den Menschen. Anschließend erklärt Sabine Abbenseth in ihrem Vortrag „Sichtbar sein + Chancen nutzen – in den agilen Arbeitswelten“, wie man sagt und zeigt, was man kann! „Selbstverständlich selbstbewusst“ lautet der Titel des letzten Vortrags von Sabine Wöhrstein, in dem sie allen Interessierten sichtbar macht, wie eine positive Ausstrahlung Wege und Türen öffnet.

Buntes Messeprogramm bietet kompakte Informationen

Rund 35 Ausstellerinnen und Aussteller laden ab 16:00 Uhr Besucherinnen und Besucher ein, sich informieren und beraten zu lassen: Von der Gesundheits- und Altersvorsorge über Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen, beruflichem Einstieg und Qualifizierung bis zum Thema Gesund und Fit in die Zukunft.

Zusätzliche Highlights wie ein Bewerbungsmappen-Check (bitte persönliche Unterlagen mitbringen), Farb- und Stilberatung, Business-Make-up und professionelle Bewerbungsfotos, Weiterbildungsberatung durch die Agentur für Arbeit und ein Speed-Coaching ergänzen das Programm und runden die Messe ab.

Organisiert wird die Messe von der Stadt Ludwigsburg, der Agentur für Arbeit Ludwigsburg und dem kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg – mit freundlicher Unterstützung durch die Volkshochschule Ludwigsburg, die Schiller-Volkshochschule Landkreis Ludwigsburg, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung Stuttgart, die Wirtschaftsförderung Stadt Ludwigsburg und Sabine Abbenseth Nachhaltige PE und Coaching.