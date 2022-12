8 wissenschaftliche Möglichkeiten zur Steigerung des Testosteronspiegels bei Männern

--- ANZEIGE ---

Alles vom Krankheitsrisiko über die Körperzusammensetzung bis hin zur sexuellen Funktion hängt bei erwachsenen Männern von einem gesunden Testosteronspiegel ab [1,2,3,4]. Die Erhöhung des Testosteronspiegels auf ein optimales Niveau kann zu mehr Muskelmasse und Kraft führen [5,6,7].

Testosteron spielt interessanterweise ebenso eine wichtige Rolle für die Gesundheit und das sexuelle Wohlbefinden der Frau [8,9]. Wie Sie Ihren Testosteronspiegel auf natürliche Weise erhöhen, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.

1. Testosteron-Tabletten

Testosteron wirkt sich auf viele Aspekte Ihrer Gesundheit aus, einschließlich der sexuellen Funktion und des Krankheitsrisikos. Hier ist eine Liste der besten Testosteron-Supplemente, die Sie rezeptfrei kaufen können.

Ein Überblick der besten Testosteron-Anbieter:

TestoPrime – die beste Testosteron-Tablette überhaupt

TestoMax – die beste Testosteron-Ergänzung für mehr Muskelwachstum

Testogen – besonders für Anfänger geeignet

Prime Male – steigert Ihren Sexualtrieb

Testofuel – bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

1. TestoPrime – alles in allem das beste Testosteron-Supplement

Vorteile:

Es enthält wissenschaftlich fundierte pflanzliche Inhaltsstoffe

Kostenloser Versand

Geld-zurück-Garantie

Nachteile:

Bockshornklee kann Nebenwirkungen verursachen

Bei Männern über 40, die ihr allgemeines Wohlbefinden und ihre Fitness verbessern möchten, ist TestoPrime einer der beliebtesten Testosteron-Booster. Es besteht aus klinisch getesteten Inhaltsstoffen, die Ihre Motivation und Vitalität steigern. Zudem beschleunigt es das Muskelwachstum und den Gewichtsverlust. Deshalb ist es die beste Testosteron-Tablette in unserem Test.

Die Inhaltsstoffe von TestoPrime:

D-Asparaginsäure

Panax Ginseng

KSM 66

Bockshornklee

Grüner Tee mit 70 % Catechine

Granatapfel-Extrakt

Vitamin D

Zink

Vitamin B6

Vitamin B5

Knoblauch Extrakt

Extrakt aus schwarzem Pfeffer

Innerhalb von zwei Wochen sollten Sie die Vorteile von TestoPrime spüren. Die Testosteron-Tablette enthält Catechine, um den Testosteron-Abbau zu blockieren, KSM-66, um Ihr Energieniveau zu erhöhen, und 2.000 mg D-Asparaginsäure, um das Muskelwachstum zu fördern.

Die Vitamine B6 und B5 helfen dem Körper unter anderem dabei, Glukose in Energie umzuwandeln, sodass Ihnen mehr Energie zur Verfügung steht. Vitamin B6 ist besonders für die Verringerung von Stress und der Aufhellung der Stimmung bekannt.

Ihre Muskeln können dank der Steigerung des Blutflusses durch Panax Ginseng und Granatapfel-Extrakte effizienter genutzt werden. Zudem steigern diese Inhaltsstoffe den Sexualtrieb.

2. TestoMax – die beste Testosteron-Ergänzung für mehr Muskelwachstum

Vorteile:

Geld-zurück-Garantie

Kostenloser Versand

Große Mengen an Magnesium enthalten

Nachteile:

Dieses Produkt enthält kein Ashwagandha

Testo Max ist eine der besten Testosteron-Tabletten am Markt und wurde für professionelle und Amateur-Bodybuilder entwickelt, die schnell an Muskelmasse zunehmen wollen. Zusätzlich zur Erhöhung des Testosteronspiegels bietet es den Effekt, die Erregung zu steigern und somit die Leistung des Mannes im Schlafzimmer zu verbessern.

Andere wichtige Inhaltsstoffe wie Bockshornklee-Extrakt und Bioperine sind ebenfalls in diesem Testosteron-Booster enthalten. Obwohl es sich bei Testomax um einen natürlichen Testosteron-Booster handelt, sind die Kapseln auf Gelatine-Basis hergestellt und daher für Vegetarier oder Veganer nicht geeignet.

Im Vergleich zu den anderen Anbietern aus dieser Liste haben die Testosteron-Tabletten von TestoMax den höchsten Gehalt an D-Asparaginsäure (2.352 mg). Des Weiteren enthält das Produkt 40 mg Bockshornklee-Extrakt und 5 mg Bioperine, die beide eine wichtige Rolle für das Muskelwachstum spielen.

3. Testogen – Anfänger sollten die Einnahme dieses Testosteron-Supplements in Betracht ziehen

Vorteile:

Enthält Asparaginsäure

100-Tage-Geld-zurück-Garantie

Kostenloser Versand

Nachteile:

Kein Ashwagandha

Es gibt Gründe, warum Testogen als eines der besten Testosteron-Präparate auf dem Markt bekannt ist. Fitnessstudiobesucher verwenden diese Testosteron-Kapseln, um ihre Leistung zu steigern, leichter Körperfett zu verlieren und ihre Muskelmasse zu erhöhen.

In Testogen sind die Inhaltsstoffe D-Asparaginsäure, Vitamin D, Zink und Magnesium enthalten, von denen bekannt ist, dass sie das Testosteron auf natürliche Weise steigern. Dabei ist es egal, ob diese Stoffe über die Nahrung oder als Supplement aufgenommen werden.

Brennnesselblätter-Extrakt, Bockshornklee-Extrakt und koreanischer roter Ginseng gehören zu den natürlichen Inhaltsstoffen in Testo-Tabletten, die Ihr Energieniveau steigern, Sie im Fitnessstudio konzentriert halten und zusätzlich Ihr Immunsystem stärken.

Dies sind auch mit die wichtigsten Inhaltsstoffe in Testogen. Da dieses Nahrungsergänzungsmittel frei von künstlichen Aromen und Farbstoffen ist, gehört es zu den sichersten Testosteron-Präparaten auf dem Markt.

4. Prime Male – diese Testosteron-Tablette steigert Ihre sexuelle Leistungsfähigkeit

Vorteile:

Verbessert die sexuelle Leistungsfähigkeit und den Testosteronspiegel

Selen schützt die Testosteron produzierenden Zellen [10]

Die sexuelle Funktion kann durch die Einnahme von Zink verbessert werden

Nachteile:

Andere Marken sind günstiger

Ein hormonelles Ungleichgewicht und mangelndes Selbstvertrauen sind häufig die Ursache von einem niedrigen Testosteronspiegel und daher auch für die damit verbundene Müdigkeit und schlechte Laune verantwortlich.

Prime Male hilft Männern, die unter einem niedrigen Testosteronspiegel leiden, ihre Stimmung zu verbessern, ihr Energieniveau zu steigern und ihr Selbstvertrauen wiederzuerlangen. Das macht Prime Male zu einer der besten Testosteron-Booster am Markt.

Das Prime Male Testosteron-Präparat sind rote Kapseln, die Brennnesselwurzel-Extrakt, Vitamin B6, D-Asparaginsäure und koreanischen roten Ginseng enthalten. Diese Inhaltsstoffe tragen dazu bei, die Testosteronproduktion bei Männern in höheren Altersgruppen zu steigern.

Wenn Sie Schwierigkeiten im Schlafzimmer haben, insbesondere Erektionsstörungen, sollten Sie Prime Male ausprobieren. Alle enthaltenen Substanzen sind hochwirksam, um Ihre sexuelle Leistungsfähigkeit zu steigern, Ihr sexuelles Verlangen zu erhöhen und Ihre Libido zu verbessern. So können Sie wieder ein aufregendes Liebesleben genießen.

Prime Male enthält unter anderem Bioperine, Bor, Mucuna Pruriens und Luteolin. Diese Stoffe sind jedoch nicht speziell dazu da, um im Fitnessstudio oder Schlafzimmer bessere Leistungen zu erbringen. Bioperin ist jedoch deswegen ein wichtiger Bestandteil von Prime Male, weil es Ihrem Körper hilft, wichtige Nährstoffe aufzunehmen, wodurch die rote Kapsel noch effektiver wird.

Bor ist außerdem ein Mineral, das die Knochenstärke fördert und Entzündungen eindämmt.

Es wird in Testosteron-Kapseln hauptsächlich zur Freisetzung von freiem Testosteron verwendet. Dieses freie Testosteron kann vom Körper leichter verwertet werden.

In den Blättern einer bestimmten Minzpflanzenart ist Luteolin enthalten. Dieser Inhaltsstoff ist für die Blockierung von Östrogen (ein weibliches Hormon) verantwortlich, was die Wirksamkeit von Testosteron erhöht. Es ist daher ein wichtiger Inhaltsstoff der Prime Male Testosteron-Tabletten.

Neben Östrogen kann auch Prolaktin negative Auswirkungen verursachen. Deswegen enthält Prime Male Mucuna Pruriens, das die Prolaktin-Produktion verhindert. Mithilfe eines der besten Testosteron Präparate wie Prime Male werden Sie sich in kürzester Zeit wieder wie Ihr altes Selbst fühlen.

5. TestoFuel – bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den Testosteron-Tabletten

Vorteile:

Zink enthalten

Es gibt Mengenrabatte

D-Asparaginsäure führt zu einem Anstieg des Luteinisierungshormons

Nachteile:

Kein kostenloser Versand

Bockshornklee kann unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen

Die Testosteron-Booster-Tabletten gehören zu den besten für den Aufbau von Muskelmasse. TestoFuel wird in den USA hergestellt und enthält nur 100 % sichere und natürliche Bestandteile, was es mit zu dem sichersten Testosteron-Präparat macht.

TestoFuel enthält nicht nur Vitamin D und D-Asparaginsäure, sondern auch Austernextrakt. Austern sind bekannt für ihren hohen Zinkgehalt, der die Testosteronproduktion verbessert. Außerdem erhöht es den Dopaminspiegel im Gehirn und steigert somit die Libido.

Zudem verbessert TestoFuel auch Ihre Stimmung, hilft Ihnen sich zu konzentrieren und Ihre Ziele sowohl im Fitnessstudio als auch außerhalb zu verfolgen.

Es stärkt Ihr Selbstwertgefühl, sodass Sie mehr Selbstvertrauen in sich, Ihre Arbeit, Ihre Beziehung und Ihr Leben im Allgemeinen haben.

2. Vitamin- und Mineralergänzungen

In der Studie des Journal of Hormone and Metabolic Research wird berichtet, dass die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten einen bestehenden Mangel beheben und zu einem höheren Testosteronspiegel beitragen kann [11].

Der Vitamin-D-Spiegel kann auch durch 15 Minuten direktes Sonnenlicht pro Tag aufrechterhalten werden. Weitere Vitamin-D-reiche Lebensmittel sind Lachs und andere fetthaltige Fische sowie angereicherte Milch- und Getreideprodukte.

DHEA-Ergänzung

DHEA ist ein Hormon, das zur Bildung von Testosteron und anderen Hormonen beiträgt, die den Körperbau beeinflussen. Mit zunehmendem Alter sinkt der DHEA-Spiegel, und damit auch das Testosteron in Ihrem Körper.

In einer Studie wurde einer Gruppe älterer Männer ein DHEA-Präparat verabreicht [12]. Das Präparat hatte kleine, aber signifikante positive Auswirkungen auf die Studienteilnehmer. Die Aufnahme von gesunden Fetten, wie sie in Fisch und Leinsamen enthalten sind, kann dem Körper dabei helfen, das von ihm selbst produzierte DHEA zu nutzen.

Magnesium-Ergänzung

Ein Magnesiummangel kann zu einem Absinken des Testosteronspiegels führen. Eine in der Zeitschrift Biological Trace Element Research veröffentlichte Studie ergab, dass eine einmonatige Supplementierung mit Magnesium den Testosteronspiegel erhöhen kann [13].

Personen, die sich sportlich betätigen, werden dem Bericht zufolge einen deutlicheren Anstieg des Testosteronspiegels feststellen als diejenigen, die körperlich nicht aktiv sind.

Zink-Ergänzung

Eine Studie aus dem Jahr 2007 ergab, dass eine vierwöchige Zink-Supplementierung ein Absinken des Testosteronspiegels bei Männern, die Sport treiben, verhindern kann [14].

Ein Zink- und Magnesiummangel kann durch die Ernährung behoben werden. Zu den magnesiumreichen Lebensmitteln gehören Vollkornprodukte und dunkelgrünes Blattgemüse. Zink ist auch in dunklen Grünsorten, Leinsamen und Kürbiskernen enthalten.

Kreatin-Ergänzung

Eine Studie aus dem Jahr 2006 an College-Football-Spielern zeigte, dass die Einnahme von Kreatin-Präparaten über mindestens 10 Wochen den Testosteronspiegel erhöht [15]. Das Hormon ist in Lachs, Thunfisch und Rindfleisch enthalten.

3. Trainieren und Gewichte heben

Bewegung beugt vielen lebensstilbedingten Krankheiten vor. Sie kann auch den Testosteronspiegel erhöhen.

Eine Studie aus dem Jahr 2015 mit fettleibigen Männern als Teilnehmer ergab, dass eine erhöhte körperliche Aktivität für die Erhöhung des Testosteronspiegels vorteilhafter ist als eine Diät [17]. Die Art der Bewegung und die Trainingsintensität [16] hängen laut einem Literaturbericht mit dem Testosteronspiegel zusammen.

Wie man für mehr Testosteron trainiert

Um den Testosteronspiegel zu erhöhen, sollten diejenigen, die bereits gesund und fit sind, zusammengesetzte Übungen und kurze intensive Trainingseinheiten durchführen. Das Heben schwerer Gewichte mit einem hohen Volumen ist dabei der beste Weg.

Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Liegestützen und Schulterdrücken sind nur einige der zusammengesetzten Bewegungen, die Sie ausführen können. HIIT (hochintensives Intervalltraining) ist ebenso hervorragend geeignet, um den Testosteronspiegel zu erhöhen.

HIIT-Workouts bestehen aus hochintensiven Übungen wie Kniebeugen oder Burpees, gefolgt von einer kurzen Ruhephase. Achten Sie darauf, dass Sie es mit Ausdauertraining wie Langstreckenläufen und Radfahren nicht übertreiben, da diese zu einem Rückgang des Testosterons führen.

Sprints sind daher die bessere Wahl. Am besten suchen Sie sich einen Personal-Trainer und beginnen langsam, um Verletzungen zu vermeiden. Bei der Durchführung der effektivsten Übungen zur Steigerung des Testosteronspiegels ist also äußerste Vorsicht geboten. Widerstandstraining wie Gewichtheben kann den Testosteronspiegel kurzfristig erhöhen [18].

4. Glas statt Plastik verwenden

BPA (Bisphenol-A) ist eine Chemikalie, die in einigen Kunststoffen, Dosen und anderen Lebensmittelverpackungen enthalten ist. Sie kann die Produktion von Hormonen beeinträchtigen. Nach sechs Monaten haben Männer, die täglich mit BPA in Berührung kommen, niedrigere Testosteronwerte als Männer, die Glas verwenden.

5. Essen Sie bestimmte Lebensmittel, um Ihren Testosteronspiegel zu erhöhen

Ihre Ernährung kann sich direkt auf Ihren Testosteronspiegel und andere Hormone auswirken [19,20]. Zu viele Diäten oder übermäßiges Essen können zu einem Ungleichgewicht führen [

Der Verzehr von ausreichend Eiweiß kann bei der Gewichtsabnahme helfen und einen gesunden Testosteronspiegel erhalten [21]. Eine mediterrane Ernährung kann bei der Gewichtskontrolle helfen und auch einer Insulinresistenz vorbeugen.

Wenn Ihr Testosteronspiegel niedrig ist, setzt Ihr Körper mehr Fett frei, was die Verarbeitung von Insulin erschweren kann. Sie können diesen Prozess stoppen, indem Sie auf gesündere Fette wie Olivenöl, Avocados und Nüsse umsteigen. Wählen Sie mageres Fleisch und Vollkornprodukte. Essen Sie ausreichend Gemüse und Obst.

Gesunde Fette sind gut

Neben der Unterstützung des Testosteron- und Hormonhaushalts kann auch der Verzehr von gesunden Fetten hilfreich sein. Einige Studien deuten darauf hin, dass eine fettarme Ernährung den Testosteronspiegel sogar senken kann [22].

Ernähren Sie sich ausgewogen und vollwertig, um einen optimalen Hormonspiegel und die allgemeine Gesundheit zu erhalten. Dies können Sie erreichen, indem Sie ein gesundes Gleichgewicht aus Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten beibehalten.

Proteinempfehlungen

Mageres Rindfleisch, Huhn, Fisch und Eier sind nur einige der Möglichkeiten. Sie sollten täglich Nahrungsmittel wie Tofu, Nüsse und Samen verzehren, um genügend Eiweiß zu erhalten. Ihr täglicher Eiweißbedarf richtet sich nach Ihrem Alter, Ihrem Geschlecht und Ihrem Maß an körperlicher Aktivität.

Wenn Sie nicht genug von diesen Nahrungsmitteln zu sich nehmen, produziert Ihr Körper mehr von einer Substanz, die sich mit Testosteron verbindet, sodass Ihnen weniger davon zum Muskelaufbau zur Verfügung steht.

Fisch und Austern

Fetthaltige Fische wie Lachs, Thunfisch und Makrele liefern viel Vitamin D. Da es ein wichtiger Bestandteil der Hormonproduktion ist, ist Vitamin D ein natürlicher Testosteron-Booster. Austern sind dafür bekannt, dass sie die Fruchtbarkeit erhöhen, denn sie enthalten fast das Fünffache der empfohlenen Tagesdosis an Zink.

Zink ist auch in Rindfleisch und Bohnen enthalten und hilft dem Körper bei der Bildung von Testosteron. Auch Haferflocken gelten als guter Zinklieferant.

6. Genug schlafen hilft den Testosteronspiegel zu erhöhen

Schlafmangel kann sich negativ auf den Spiegel von Hormonen und chemischen Stoffen im Körper auswirken, darunter auch Testosteron.

Laut einer Studie der Universität Chicago haben Männer, die nicht genug Schlaf bekommen, einen niedrigeren Testosteronspiegel [23]. 10 Männer im Alter von 24 Jahren schliefen 11 Nächte lang 8 Stunden pro Nacht zu Hause. Dann verbrachten sie die nächste Woche in einem Labor. Sie schliefen 3 Nächte lang 10 Stunden pro Nacht, dann 8 Nächte lang nur 5 Stunden.

Am letzten Abend, an dem sie 10 Stunden geschlafen hatten und in der letzten Nacht mit eingeschränktem Schlaf wurde alle 15 bis 30 Minuten Blut abgenommen und untersucht.

In den Nächten mit eingeschränktem Schlaf sank der Testosteronspiegel um bis zu 15 Prozent. Ein regelmäßiger, ausreichender Schlaf kann den Testosteronspiegel also unterstützen. Dafür sollten Sie jede Nacht mindestens 7 bis 8 Stunden schlafen.

7. Stress ist schlecht für Testosteron

Anhaltender Stress wird mit einem höheren Cortisolspiegel in Verbindung gebracht, der wiederum zu einem niedrigeren Testosteronspiegel führen kann [24,25]). Ein plötzlicher Anstieg des Cortisolspiegels kann somit zu einem plötzlichen Rückgang des Testosterons führen [17].

Eine Studie aus dem Jahr 2016 ergab, dass stressige Ereignisse bei Männern zu sprunghaften Testosteron-Veränderungen führen [26].

Ein plötzlicher und unerwarteter Anstieg des Cortisolspiegels kann den Testosteronspiegel senken. Medizinstudierende, die unter Prüfungsbedingungen getestet wurden, gaben Speichel ab und beantworteten im Laufe von zwei Monaten Fragebögen.

Bei Männern zeigte sich unter Prüfungsstress ein dramatischer Anstieg des Testosteronspiegels im Speichel, während bei Frauen ein dramatischer Rückgang zu verzeichnen war.

Die Forscher glauben, dass die Testosteron-Reaktionen bei den männlichen Studenten mit Aggression, emotionaler Hemmung und Grübeln zusammenhängen, was auch erklären könnte, warum Männer und Frauen oft unterschiedlich auf Stress reagieren.

Stress und somit ein hoher Cortisolspiegel kann die Speicherung von schädlichem Körperfett um Ihre Organe herum erhöhen, was wiederum den Testosteronspiegel negativ beeinflusst [24,25].

Für eine optimale Gesundheit und einen optimalen Hormonspiegel ist es deshalb wichtig, Ihr Stressniveau zu kontrollieren. Es kann hilfreich sein, einige Techniken zum Stressabbau zu praktizieren.

8. Vermeiden Sie Drogen und Alkohol

Alkohol- und Drogenmissbrauch stehen im Zusammenhang mit einem verminderten Testosteronspiegel. Das National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism berichtet, dass Alkoholkonsum die männlichen Geschlechtsdrüsen und Hormone beeinflusst.

Darüber hinaus kann Alkoholkonsum aufgrund seiner körperlichen Auswirkungen, einschließlich hormoneller Reaktionen und Zellschäden, einen niedrigen Testosteronspiegel verursachen.

8 wissenschaftliche Möglichkeiten zur Steigerung des Testosteronspiegels bei Männern: Das Fazit

Steigern Sie Ihr Testosteron auf natürliche Weise durch Ernährung und Bewegung oder bei Bedarf durch Nahrungsergänzungsmittel. TestoPrime ist ein Testosteron-Präparat, das alle notwendigen Mineralien und Vitamine enthält, um Ihren Testosteronspiegel sofort und auf natürliche Weise zu steigern.

Testosteron ist für die Libido, die Spermienproduktion, die Verteilung des Körperfetts, die Muskelkraft und die Bildung roter Blutkörperchen bei Männern verantwortlich. Auch Frauen produzieren in ihren Eierstöcken und Nebennieren Testosteron, allerdings sind die Mengen viel geringer als bei Männern.

