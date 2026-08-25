Vom 18. bis 20. September geht es rund auf den Künzelsauer Wertwiesen: Bei der 9. Hohenloher Wirtschaftsmesse präsentieren sich mehr als 160 Unternehmen und zeigen, wie vielfältig, innovativ und leistungsfähig Hohenlohe ist.

Vom regionalen Start-up bis zum international tätigen Unternehmen, vom lokalen Handwerksbetrieb bis zum global agierenden Industriebetrieb. In fünf Messehallen und auf dem großzügigen Freigelände gibt es jede Menge zu entdecken von Produkten und Dienstleistungen bis hin zu technischen Lösungen und neuen Ideen. Dabei ist die Messe mehr als eine klassische Wirtschaftsschau. Viele der ausstellenden Unternehmen sind weit über Hohenlohe hinaus erfolgreich und präsentieren ihre Produkte regelmäßig auf nationalen und internationalen Fachmessen. Bei der Hohenloher Wirtschaftsmesse zeigen sie sich ganz bewusst auch in ihrer Heimat – dort, wo viele ihrer Mitarbeitenden leben und vielleicht schon die nächste Generation von Fachkräften heranwächst. »Die Hohenloher Wirtschaftsmesse ist nicht nur ein Schaufenster der Wirtschaft, sondern auch ein Bekenntnis zur ­Region und zu den Menschen, die ihren Erfolg möglich ­machen«, sagt Bürgermeister Stefan Neumann. Sichtbar wird dabei, wie stark Themen wie Digitalisierung, Automatisierung und nachhaltiges ­Wirtschaften inzwischen in der regionalen Wirtschaft verankert sind.

Expand Foto: Olivier Schniepp Foto Linke GmbH

Ein besonderer Termin ist der Berufsinformationstag am Freitag: Jugendliche und Schulklassen können sich über Ausbildungsberufe und duale Studiengänge informieren und direkt mit möglichen Arbeitgebern ins Gespräch kommen. Wer wissen möchte, welche beruflichen Chancen direkt vor der eigenen Haustür warten, findet hier jede Menge Inspiration.

Und auch Familien dürfen sich auf einiges freuen: Ein erweiterter Kinderbereich mit Spielplatz, Hüpfburg und Mitmachangeboten sorgt für Unterhaltung bei den kleinen Gästen. Dazu kommen zahlreiche Aktionen und Vorführungen an den Messeständen. Im Panorama-Catering Zelt lässt sich der Besuch bei Essen und Getränken entspannt ausklingen. Ob zum Informieren, Entdecken, Ausprobieren, Netzwerken oder einfach für einen abwechslungsreichen Familienausflug: Die Hohenloher Wirtschaftsmesse macht erlebbar, was in der Region steckt.

Seit der ersten Auflage im Jahr 1999 hat sich die Messe kontinuierlich weiterentwickelt. Die Idee ist jedoch dieselbe geblieben: Unternehmen sichtbar machen, Menschen zusammenbringen und zeigen, was den Wirtschaftsstandort Hohenlohe auszeichnet. Dass inzwischen mehr als 160 Unternehmen dabei sind und das Freigelände sogar vollständig ausgebucht ist, zeigt den Stellenwert.

Entdecken, Mitmachen und Genießen auf der Hohenloher Wirtschaftsmesse

Vom 18. bis 20. September verwandeln sich die Wertwiesen in Künzelsau in einen Treffpunkt für die ganze Familie. Die Hohenloher Wirtschaftsmesse verbindet Information, Inspiration, Unterhaltung und jede Menge Action – und das bei freiem Eintritt. In fünf Zelten und auf dem großzügigen Freigelände präsentieren zahlreiche Aussteller ihre Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen. Dazu kommen Gastronomie, Biergarten und ein abwechslungsreiches Rahmen- und Aktionsprogramm.

Expand Fotos: Foto Linke GmbH, Olivier Schniepp

Hier heißt es nicht nur schauen, sondern vor allem mitmachen! Besucher können sich im Gaming Cube bei FIFA oder MotoGP messen, Freunde beim Tischkicker herausfordern, am Glücksrad tolle Preise gewinnen oder ihre Geschicklichkeit beim Baggerparcours testen. Wer schon immer einmal einen Truck steuern wollte, kann dies im Fahrsimulator erleben. Auch eine interaktive Reaktionswand, Basketballwurfmaschine, Fußball-Challenges und zahlreiche weitere Mitmachaktionen sorgen für Unterhaltung. Für die kleinen Besucher gibt es unter anderem ­Entenangeln, Popcorn und einen spannenden ­Sinnespfad. Für entspannte Momente sorgt die Lounge Area am Kocher mit DJ, Cocktails und guter Stimmung. In der Action-Area warten dagegen Spaß, Abenteuer und besondere Erlebnisse auf alle, die sich gerne ausprobieren.

Auch berufliche Perspektiven kommen nicht zu kurz: Der Berufsinfotag am Freitag bietet Informationen zu Ausbildung, Weiterbildung und Praktika. Auch der Austausch innerhalb der regionalen Wirtschaft spielt eine wichtige Rolle. Am Samstagabend findet erneut der etablierte Aussteller- und Netzwerkabend statt. Erstmals ergänzt am Sonntagmorgen ein Wirtschaftsfrühstück der Wirtschaftsinitiative Hohenlohe und Hohenlohe Plus e.V. zum Thema »Fachkräfteeinwanderung kompakt« das Rahmenprogramm.

Ob Familienausflug, Entdeckungstour, Genuss, ­Action oder berufliche Orientierung – die Hohenloher Wirtschaftsmesse bietet drei Tage lang gute Gründe für einen Besuch. Also Freunde und Familie einpacken und auf zu den Wertwiesen: entdecken, mitmachen, genießen und gemeinsam eine gute Zeit erleben!

9. Hohenloher Wirtschaftsmesse, Fr. 18. bis So. 20. September, 10 bis 17 Uhr, Wertwiesen Künzelsau, Eintritt frei! www.meinemesse.ag/hwm-kuenzelsau