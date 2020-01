Sicher Dir jetzt Deinen Ausbildungsplatz beim Speed-Dating 2020 in Bietigheim-Bissingen

Speed-Dating 2020 – sicher Dir jetzt Deinen Ausbildungsplatz!

BIETIGHEIM-BISSINGEN. Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg vermittelt am Dienstag, 11. Februar 2020 von 13:30 – 16:00 Uhr in einem „Speed-Dating“ zwischen Unternehmen und Jugendlichen auf der Suche nach einer Ausbildung. Wie bei einem privaten Date lohnt es sich für junge Leute, die noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind, sich in Schale zu werfen, um erfolgreich zu sein: Statt in die Disko geht es jedoch in das Kronenzentrum Bietigheim, zum so genannten „Azubi-Speed-Dating“.

45 namhafte Arbeitgeber aus dem Landkreis Ludwigsburg erwarten die ausbildungssuchenden Jugendlichen. Im Angebot sind Ausbildungsstellen von A wie Altenpflege, über B wie Berufskraftfahrer oder R wie Rollladen- und Sonnenschutz- Mechatroniker bis hin zu Z wie Zahnmedizinische Fachangestellte.

„Das Konzept des Speed-Datings hat sich in den letzten Jahren eindeutig bewährt. Es ist der einfachste Weg, die Bewerber/-innen und Unternehmen auf eine unkomplizierte Art zusammenzubringen. Auf diese Weise lernt man sich in einem ungezwungenen Rahmen kennen und kann schnell abwägen, ob die Anforderungen und die Chemie für ein Wiedersehen stimmen.“, erläutert Birgit Festag, Pressesprecherin der Arbeitsagentur Ludwigsburg.

Konkret sieht das so aus: Die Firmenvertreter sitzen im Forum an Tischen, auf denen Schilder mit den Firmennamen stehen. Die Jugendlichen nehmen bei Interesse Platz, reichen ihre Bewerbungsunterlagen über den Tisch und das Gespräch kann beginnen. Zehn Minuten haben die jungen Leute Zeit, sich im Gespräch mit Unternehmern, Personalleitern oder Ausbildern interessant zu machen – und umgekehrt. Dann wird gewechselt für das nächste Date mit dem nächsten Unternehmen. Stimmt die Chemie, wird ein Vorstellungstermin oder auch Praktika im Unternehmen vereinbart. Und wenn alles gut läuft, steht am Ende der Ausbildungsvertrag.

Über das Speed-Dating hinaus gibt es noch Zusatzangebote: Die Beratungsfachkräfte der Berufsberatung stehen für alle Fragen zur Verfügung, verraten Tipps und Tricks zur erfolgreichen Bewerbung und checken zudem Bewerbungsunterlagen. Unter dem Motto „Kleider machen Leute“ gibt es gute Ideen zum passenden Outfit für das Vorstellungsgespräch.

Veranstaltungsdaten: Dienstag, 11. Februar 2020 von 13:30 – 16:00 Uhr Kronenzentrum Bietigheim Mühlwiesen 6 74321 Bietigheim - Bissingen