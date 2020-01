1. ABI Zukunft Heilbronn – Eltern kennen die Talente und Fähigkeiten ihrer Kinder am besten

Eltern sind bedeutsam im Prozess der Berufs- und Studienorientierung ihrer Kinder. Sie sind die erste Anlaufstelle, weil sie ihr Kind am besten kennen. Eltern wissen, wo ihr Kind Stärken hat, welche Talente es mitbringt, denn diese kommen zum Beispiel in Hobbys zum Ausdruck: Im Sport zeigt sich der Bewegungsdrang, bei Schulsprechern die Kommunikationsfreudigkeit, bei Fahrradschraubern die Technikbegeisterung.

Und weil Eltern bei der Berufswahl eine so wichtige Rolle spielen, holt die ABI Zukunft Heilbronn auch sie mit ins Boot und bietet ihnen einen Einblick in die Bildungsmöglichkeiten ihrer Kinder. Im eigens für Eltern entwickelten Workshop am Samstag in der Zeit von 13:00 – 13:45 Uhr mit dem Titel „Auslandsaufenthalte nach der Schule. Wie kann ich mein Kind unterstützen?“ von Eurodesk Deutschland erhalten Eltern Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um das Thema Auslandsaufenthalte. Im Workshop geht es u. a. um folgende Fragen:

Welche Auslandsprogramme eignen sich für junge Leute nach der Schule?

Welche Gefahren bürgen manche Angebote des neuen Trends »Voluntourismus«?

Wie lassen sich Auslandsaufenthalte finanzieren? Welche Förderprogramme gibt es?

Welche Kriterien zeichnen eine »seriöse« Vermittlungsorganisation aus?

Was versteht man unter »guten« Rahmenbedingungen eines Auslandsaufenthaltes?

Welche weiteren neutralen Beratungsangebote zu Auslandsaufenthalten gibt es?

Die Messe ABI Zukunft ist seit 2011 das Erfolgskonzept für die Zeit nach dem Abitur. Diese Messe zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich nicht nur auf die Bedürfnisse zukünftiger Abiturienten konzentriert, sondern auch Hilfestellungen für Eltern anbietet.

Die Tatsache, dass auf der ABI Zukunft Heilbronn alles auf die Bedürfnisse zukünftiger Abiturienten zugeschnitten ist, erleichtert die Berufsorientierung der Kinder enorm.

Mit dem Besuch der ABI Zukunft können sich Eltern und ihre Kinder jede Menge Zeit und Umwege ersparen, denn auf der ABI Zukunft kann man sich über Ausbildung, Studium, Auslandsaufenthalt, duales Studium, FSJ, u. v. m. informieren und jeder Aussteller kann dabei ein Volltreffer sein.

Es gibt zum Beispiel wertvolle Informationen in verschiedenen Vorträgen zu Themen wie: Ausbildung und duales Studium beim Zoll, Ausbildung und Studium bei der Landespolizei Baden-Württemberg oder Studium am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) u. v. m..

Die Projektleiterin der ABI Zukunft Heilbronn, Vanessa Holler, empfiehlt allen Eltern: »Überlassen sie, als Eltern die Zukunft ihres Kindes nicht dem Zufall, sondern unterstützen sie ihr Kind mit dem Besuch der ABI Zukunft aktiv bei der Berufs- und Zukunftsorientierung! Eine gute Vorbereitung auf den Besuch der Messe ist die Erfolgsgarantie, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.«

Wer sich die Zeit nimmt, die ABI Zukunft Heilbronn gemeinsam mit dem Kind zu besuchen, kann auch im Gespräch mit ihnen bleiben und mit ihnen über Ideen und Wünsche sprechen. Ein Tipp kann auch sein, das eigene Kind zur Selbstreflexion zu ermuntern. Eltern könnten sagen: »Setz dich doch mal einfach hin und denk über dich nach. Erstelle eine Liste mit dem, was du kannst, was du willst, was deine Stärken und deine Schwächen sind.« Solche Gespräche können der Schlüssel zu neuen interessanten Ideen sein. Gelingt das, kann die Suche nach dem richtigen Beruf eine produktive und spannende Phase sein.

Öffnungszeit der ersten ABI Zukunft Heilbronn:

Samstag, 08. Februar 2020: 10:00 – 16:00 Uhr

Konzert- und Kongresszentrum Harmonie, Allee 28 in 74072 Heilbronn

Alle Informationen zur 1. ABI Zukunft Heilbronn unter: www.abi-zukunft.de.