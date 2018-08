Abschlussprojekt bei Zambaioni

Jubel, Trubel, Heiterkeit und vielleicht ein bisschen Wehmut heißt es, wenn sich ab Ende September für das Abschlussprojekt des Kinder- und Jugendzirkus Zambaioni (21.-23.9.; 02.+03.+05.10) die Manege zum letzten Mal öffnet. Die acht Nachwuchsartisten entwickelten angeleitet von zwei Regisseuren ein eigenständiges großes Bühnenprogramm, indem sie mit Tanz, Akrobatik und Jonglage die Geschichten einer Bar erzählen. MORITZ hat bei den Proben hinter die Kulissen geschaut und entdeckte einen bunten Trubel aus Herzblut, Leidenschaft und Engagement.

Der Tübinger Traditionszirkus Zambaioni hat auch in diesem Jahr wieder acht begeisterte Vereinsmitglieder gefunden, die vor dem Ende ihrer aktiven Zeit im Kinder- und Jugendzirkus noch eine grandiose Vorstellung abliefern wollen. In diesem traditionell im Herbst stattfindende Abschlussprojekt zeigen die jungen Artisten und Artistinnen, was sie in ihrer Zeit beim Zirkus Zambaioni gelernt haben.

Der 1994 gegründete Kinder- und Jugendzirkus Zambaioni ist seit fast 25 Jahren eine feste Instanz, die dem regionalen Zirkusnachwuchs eine große Bühne bietet. Der Verein wurde mit dem Ziel gegründet, Kindern und Jugendlichen einen kreativen Raum zu geben. Das inklusive zirkuspädagogische Angebot ermöglicht es den Nachwuchsartisten, die Zirkuskunst als Hobby zu entdecken. Die Angebotspalette reicht von wöchentlichen Zirkuskursen über Freizeitangebote bis hin zu Zirkusprojekten. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen fünf und 19 Jahren.

In der Tübinger Waldorf-Turnhalle, in der die Vorbereitungen auf die Premiere im September schon auf Hochtouren laufen, ist der Altersschnitt natürlich ein wenig höher. Chiara Schmid-Bielenberg, Paula Fröhlich Traeger, Kira Böhm, Rebekka Pfäfflin, Matthes Speidel, Merit Allmendinger, Meri Heistermann undLinus Gentzsch sind alle zwischen 17 und 19 Jahren alt und begleiten das bunte Zirkustreiben schon seit Jahren. Jetzt werfen sie ihre gesammelte Erfahrung in die Manege.Angeleitet von den Regisseuren Vincent Gisi und Hannes Langanky, zwei Absolventen der hervorragenden italienischen Accademia Teatro Dimitri, haben sie ein junges und dynamisches Zirkusprogramm entwickelt. Als Setting haben die acht Artisten eine Bar ausgewählt, einen klassischen Begegnungsort für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Egal ob melancholischer Musiker oder amüsantes Barkeeper-Pärchen, wenn hier die verschiedenen Charaktere aufeinander treffen wird es munter, wild, lustig oder dramatisch.»Wir haben viele Ideen gesammelt und uns Charaktere ausgedacht. Insgesamt sind dabei zwölf Szenen entstanden, die Artistik mit unserer Geschichte kombinieren« erklärt der über seinen großen handschriftlichen Notizenordner gebeugte Langanky. Etwa eine Stunde reine Spielzeit soll das furiose Endprodukt haben. »Gerade in dem Spiel der Charaktere miteinander soll unsere Geschichte entstehen. Dadurch haben die Artisten natürlich auch mehr Freiraum ihre Talente zu zeigen«, fasst Gisi die Kernidee der Vorstellung zusammen.

Genauso ambitioniert wie diese Idee klingt, gehen die Artisten ans Werk. Der Schulcharme der Turnhalle ist schnell verflogen und der unscheinbare Turnhallenboden verwandelt sich fast unweigerlich in eine Manege. Bei den einzelnen Übungen, wird rasch klar, hier sind engagierte Profis am Werk. Egal ob bei einfachen Lockerungs- oder komplexen Gruppenübungen, die Anweisungen der Regisseure werden mit einer absolut konzentrierten Ruhe befolgt. Auch bei den einzelnen Theater- und Geräteübungen bei denen intensiv an der Umsetzung gefeilt wird, ist der Wille bei allen Beteiligten spürbar. Vier Stunden lang dauert die Probe und in keiner Sekunde verfliegt diese Leidenschaft am gemeinsamen Ziel zu arbeiten.

Als Langanky sein Notizbuch am Probenende zuklappt, sind einige Seiten neuer Ideen, hinzugekommen. »Ich glaube, so langsam kann die Premiere kommen«, sagt er mit einem Lächeln. alh

»Hey Du«-Abschlussprojekt 2018Fr, 21. bis So, 23. September, Di, 2.,Mi, 3. und Fr, 5. Oktober, jeweils 20 Uhr, Ehemaliges Autohaus MatejkaBismarckstraße 18, Tübingen www.zambaioni.de