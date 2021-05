Ackermann Orthopädie: »Wir sind am Start«

Mit dem Start in den Frühling steigt auch bei vielen die Lust, sich mehr zu bewegen. Wer allerdings von 0 auf 100 loslegt, kann schnell Probleme bekommen. Die Folgen können Schmerzen, Überlastungen oder gar Verletzungen sein. Die Wahl des ­richtigen Schuhwerks ist hier besonders wichtig – und darauf ist das Heilbronner Traditionsunternehmen spezialisiert. Ackermann Orthopädie bietet fachliche, orthopädietechnische und therapeutische Unterstützung sowie viele Produkte rund um Fuß-Fitness, Fuß-Wellness und Fußgesundheit.

Sei es ein ausgedehnter Spaziergang, sportliches Walking, Jogging oder die Vorbereitung auf den nächsten Marathon – gerade nach dem Winter und nach diversen Lockdowns kann ein vermeintlich gesunder und gut gemeinter Tatendrang auch schnell ungesund werden: „Bei uns häufen sich signifikant die Fälle von Schmerzen und Verletzungen durch falsch durchgeführte körperliche Betätigungen“, schildert Thiemo Ackermann von Ackermann Orthopädie in Heilbronn. „Die Menschen wollen jetzt raus, gehen in die Natur, bewegen sich, aber der Körper ist das gar nicht gewohnt. Das Resultat sind Überlastungs- und Schmerzsyndrome.“ Wichtig sei deshalb, es am Anfang nicht zu übertreiben und dem Körper Zeit zu geben.

Ein weiterer häufiger Problemfaktor: hochwertiges, oft teures – aber falsches – Schuhwerk, welches für den eigenen individuellen Bewegungstyp überhaupt nicht geeignet ist. Hier hilft professionelle Beratung und Hilfe: Bei Ackermann Orthopädie werden biomechanische Bewegungsanalysen im Labor durchgeführt: „Der Proband wird auf einem orthopädischen Lamellenlaufgerät mit mehreren High-Speed-Kameras analysiert. Dann wird das Material mit einer medizinischen Software ausgewertet und man kann erkennen, wie sich die individuellen Bewegungsabläufe darstellen“, erklärt Thiemo Ackermann. Auf Basis dieser Ergebnisse wird dann eine Auswahl geeigneter Laufschuhe vorgeschlagen, ein persönlicher Work-Out-Trainingsplan erstellt und – wenn erforderlich – Vorschläge für weiterführende Maßnahmen ausgearbeitet.

Die Fuß- und Bewegungsstruktur ist bei allen Menschen unterschiedlich und variiert sogar zwischen dem linken und dem rechten Fuß. Deshalb sind neben dem richtigen Schuh auch die passenden Einlagen von maßgeblicher Bedeutung. Einlagen werden bei Ackermann Orthopädie computergenau in modernster Roboterfertigung individuell hergestellt.

Im neuen Webshop unter www.ackermann.shopping gibt es zudem verschiedene Fußgesundheits- und Fußwellnessartikel, die den perfekten Start in die Frühjahrs- und Sommersaison ermöglichen.

Und sollte es doch einmal zu Verletzungen oder Schmerzen kommen, bieten Thiemo Ackermann und sein Team in der Praxis für Fußgesundheit schonende Schmerz- und Heiltherapien, Kinesio-Tapes sowie Bandagen und Schienen für Fuß und Knie an. So kann der Start in ein schönes, gesundes und schmerzfreies Jahr beginnen.

