Aggressive Wespen in Heilbronn

Einige Personen ergreifen beim Anblick von Wespen panisch die Flucht. Wenn es sich dann noch um aggressive Wespen handelt, hört für viele der Spaß auf. In Heilbronn sollen laut Experten ebensolche aggressive Wespen unterwegs sein. Sie gehören zur Gattung der Gemeinen und Deutschen Wespen und vermehren sich aufgrund milder Winter mit wenig Niederschlag. Sind diese Bedingungen gegeben, werden die Nester nicht zerstört und bleiben erhalten, was in normalen Jahren nicht der Fall ist. Überleben die Eier von Jungköniginnen, gibt es mehr Wespen. Spezialisten sprechen in diesem Fall von Wespenjahren. Dies hat zur Folge, dass in Heilbronn mehr Wespen unterwegs sind, als es zu normalen Jahren der Fall ist und entsprechend werden mehr Menschen gestochen.

Die Zahl der Schädlingsbekämpfungen steigen

Es ist folglich nicht verwunderlich, dass eine Großzahl an Personen Angst oder regelrechte Panik spüren, wenn Wespen sich in der Nähe aufhalten. Ein Grund, weshalb Wespenangriffe gegen Ende des Sommers besonders häufig auftreten, ist das die Wespenpopulation bei warmen Temperaturen ansteigen. Besonders aggressiv reagieren diese Insekten auch deshalb, weil die vorhandene Nahrung weniger wird, je mehr der Sommer voranschreitet. Um diese Jahreszeit wird entsprechend oft die Schädlingsbekämpfung und Spezialisten beauftragt die gefährlichen Wespennester zu entfernen, denn leider siedeln sich die Wespen oft an ungünstigen Orten an. Betroffene Personen sollten möglichst nicht in Panik verfallen oder versuchen, die Nester selbst zu entfernen.

Was tun bei Wespennestern

Wer daran gedacht hat, ein Wespennest selbst zu entfernen, sollte diesen Gedanken schnell wieder verwerfen. Ein Grund ist, dass das Gesundheitsrisiko viel zu hoch ist, falls man von den Wespen gestochen wird. Der andere Grund liegt darin, dass die Wespen unter Artenschutz stehen. Werden die Wespennester ohne Erlaubnis entfernt, drohen Strafen im fünfstelligen Euro-Bereich.Der Deutsche Schädlingsbekämpfer Verband hat zudem das Projekt "Faire Wespe" ins Leben gerufen und möchte so verhindern, dass Wespennester unnötigerweise entfernt werden. Vor der Schädlingsbekämpfung wird zunächst die Sachlage geprüft und sichergestellt, dass das Entfernen des Wespennests tatsächlich notwendig ist.

Grundlegend für eine sichere Entfernung von Nestern ist es, einen professionellen Schädlingsbekämpfer zu beauftragen. Der Kunde sollte sich vorher ausreichend informieren und abwägen, ob es sich beim ausgegebenen Spezialisten um einen solchen handelt oder eventuell um einen Betrüger. Dies kommt öfters vor, als man meinen mag und die Wespen werden nicht fachgerecht entfernt, was im schlimmsten Fall negative Auswirkungen für den Kunden haben kann.

Dennoch sind nicht alle Wespen Störenfriede. Bei den aggressiven Wespen in Heilbronn handelt es sich um die Gemeine Wespe oder Deutsche Wespe. Sie fressen alles, was sie finden können und reagieren oft sehr aggressiv. Die harmloseren Wespen, wie die Feldwespe, sind hingegen im Vergleich harmlos und friedlich. Lässt man die Wespen in Ruhe und fühlen sie sich nicht bedroht, gibt es keine Probleme. Erkennbar ist der Unterschied unter anderem an der Art der Nester. Die harmloseren Wespen bauen ihre Nester frei hängend oder offen. Die aggressiven Wespen hingegen bauen ihre Nester muschelförmig und zumeist an verdeckten Stellen auf.

Wird ein Wespennest auf dem eigenen Grundstück entdeckt, sollte man dies genauestens beobachten und ruhig bleiben. Wenn es notwendig ist, sollte man einen Schädlingsbekämpfer informieren. Denn die aggressiven Wespen sind nicht nur ein gefährliches Insekt, sondern auch Allesfresser. Sie können immense Beschädigungen an Hölzern, sowie auch Verunreinigungen von Nahrungsmitteln verursachen.