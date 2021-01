Was sind Aktien und inwiefern beeinflussen diese die Weltwirtschaft?

Der weltweite Aktienhandel stellt einen enorm wichtigen Bestandteil der globalen Ökonomie dar. Aktien stellen dabei im Grunde genommen Sicherheiten dar, welche beweisen, dass man bestimmte Anteile eines Unternehmens besitzt. Der Aktienhandel wird von Unternehmen unter anderem verwendet, um Kapital zu akquirieren, mit welchem anschließend beispielsweise Schulden beglichen, neue Produkte entwickelt oder aber auch expandiert werden kann.

Investoren können von Aktien dann profitieren, wenn diese an Wert gewinnen, wobei zudem auch regelmäßige Dividenden ausgeschüttet werden, welche fortwährende Profite bedeuten. Des Weiteren werden die Aktienpreise diverser Unternehmen weltweit aufmerksam beobachtet, wobei diese sowohl das Vertrauen von Kunden und Investoren in das Unternehmen, als auch auch möglicher Geschäftspartner beeinflussen können. In weiterer Folge hat dies auch Konsequenzen für die generelle Wirtschaftslage, was insbesondere dann zutreffend ist, wenn große Konzerne involviert sind.

In weiterer Folge kann die weltweite Wirtschaftslage jedoch auch Veränderungen in Bezug auf den Wert von Aktien verschiedenster Unternehmen bewirken.

Trends am Aktienmarkt

Der gesamte Aktienmarkt gestaltet sich äußerst dynamisch, was bedeutet, dass die Aktien selbst jederzeit an Wert gewinnen oder auch verlieren können. Hier können oftmals auch sogenannte »Trends« identifiziert werden. Diese Entwicklungen werden zumeist in Bull- oder Bearmarkets eingeteilt, wobei Bullmarkets steigende Aktienpreise und Bearmarkets gleichbleibende bzw. sinkende Aktienkurse bedeuten.

Trends entwickeln sich, wenn Investoren bemerken, dass die Kurse steigen und anschließend immer mehr in jene Aktien investiert wird. In Bezug auf Bearmarkets ist der umgekehrte Trend zutreffend: Hier hat man kein großes Vertrauen in eine Wertsteigerung, was viele Investoren dazu animiert, ihre Anteile wieder zu verkaufen, was in weiterer Folge eine Preissenkung bewirken kann.

Natürlich haben auch die Medien in diesem Bereich signifikante Macht, da verschiedenste News bezüglich der Entwicklungen von Aktienkursen bzw. Neuigkeiten über diverse Unternehmen auch von Investoren oftmals neugierig verfolgt werden und diese jene Informationen in ihre Entscheidungen am Aktienmarkt miteinbeziehen.

Auch der Begriff des »Pip« ist hier wichtig. Sie fragen sich: Was ist ein Pip? Er ist prinzipiell eine Kursveränderung um einen für den jeweiligen Markt spezifischen Wert – sozusagen eine Standardeinheit, welche visualisiert, wie signifikant sich der Kurs einer bestimmten Aktie verändert hat.

Aktienkurse und die Weltökonomie

Bullmarkets generieren eine generelle Aufschwungsstimmung bei Investoren, da deren Portfolios kontinuierlich an Wert gewinnen, was sie oftmals dazu veranlasst, finanziell aktiv zu werden und ihr Geld für zahlreiche verschiedene Produkte, wie etwa Autos, Häuser oder auch Reisen zu verwenden, was in weiterer Folge die weltweite Wirtschaft ankurbelt.

Bearmarkets haben den gegenteiligen Effekt: Hier bleibt der Wert des Portfolios zumeist gleich oder sinkt sogar, was das Vertrauen der Investoren in die Wirtschaftslage negativ beeinflussen kann, woraufhin sie ihre Ausgaben senken, was insbesondere auf Luxusgüter zutreffend ist.

Aktien und Unternehmen

Dasselbe gilt natürlich auch für Unternehmen, welche eher dazu tendieren, in Expansionen zu investieren, wenn ein Bullmarket herrscht, da sie mehr Vertrauen in die Weltwirtschaft haben. In weiterer Folge lassen sich auch bei IPO's (Initial Public Offerings) mehr Finanzmittel erzielen, wenn diese in Zeiten von Bullmarkets veranstaltet werden, da Investoren, wie zuvor bereits erwähnt, dann eher dazu bereit sind, ihr Geld in Aktien zu investieren.

Die Entwicklung des Aktienmarktes ist äußerst wichtig für die globale Ökonomie, wobei natürlich auch noch zahlreiche andere Aspekte erwähnenswert sind: beispielsweise Leitzinssätze, Staatsschulden und auch Währungskurse.