Aktuelles vom Heilkräutergarten der Stadt Eberbach

Der Heilkräutergarten befindet sich auf einem Grundstück der Stadt Eberbach in der Au direkt am vorbeiführenden Rad- und Wanderweg von Eberbach nach Hirschhorn.

Als idyllische Teilstation des stadtökologischen Rundweges und des Bärlauch-Weges lädt er Bürger, Gäste und Liebhaber der Kräuter- und Pflanzenwelt zum Verweilen ein.

Der Garten, seit vielen Jahren durch 2 ehrenamtliche Helfer bewirtschaftet, präsentiert sich in natürlicher Schönheit. Dabei wurde viel Wert daraufgelegt, das Konzept wieder den Vorstellungen des seinerzeitigen Gründers, Herrn Dr. Kürbs aus Eberbach, anzunähern.

Bei der Anlage des Gartens wurde bewusst Wert auf Naturnähe gelegt, die einzelnen Beete sind thematisch wohlgeordnet, Pflanzen, Sträucher und Kräuter finden aber breiten Raum zur Entfaltung und kräftigem Wuchs und sind mit entsprechenden Hinweisschildern bestimmt, beschrieben und abgebildet.

Zusätzliche und thematisch zugehörige Pflanzen sowie sich selbstverbreitende „Gastpflanzen“ ergänzen das Gesamtbild, so dass je nach Jahreszeit weit über 150 verschiedene Kräuter, Nutz- und Blühpflanzen sowie Busch- und Strauchwerk zu finden sind.

Nach einem kräftigen Rückschnitt des umgebenden und stellenweise in Zaun-Nähe gelegenen Strauch- und Baumbestandes konnten die Beete-Flächen erweitert, Schattenstellen verringert und neue Einblicke geschaffen werden. Zwei immer wieder hergerichtete Sitzbänke im Garten und zwei privat bereitgestellte Sitzgelegenheiten im Außenbereich laden zum Verweilen ein.

Blühinseln in den Beeten sowie Bienenweiden im und vor dem Garten tragen zum Wohl der Insektenwelt bei. Dazu wurden spezielle regionale Saatgutmischungen eingesetzt, die besonders für heimische Insekten nützlich und klimatisch angepasst sind. Der Garten ist damit ein wichtiger Teil des Gesamtkonzeptes „Blühender Naturpark“.

Dabei ist der Garten als Schaugarten konzipiert und für Jedermann von Frühjahr bis Herbst frei zugänglich, im Winter aber zum Ruheschutz für Pflanzen und Getier geschlossen. Alle Besucher sind gebeten, den Garten pfleglich zu behandeln, Abfälle zu vermeiden und Pflanzen zu schonen.

In insgesamt 12 Abteilungen erfährt der Besucher Wissenswertes über die Pflanzen, ihre Eigenschaften, Anwendungen und Lebensart und erkennt dabei, dass diese Gaben der Natur der beste Weg sind, ohne synthetische Mittel oftmals Krankheiten, Leiden und Mangelerscheinungen auf sanft-natürlichem Weg zu lindern oder gar zu heilen.

Der Garten bildet so ein in sich schlüssiges Gesamtarrangement für Gesundheit und Naturbelassenheit, einen Einklang, wie ihn schon seit dem Mittelalter die klösterlichen Heil- und Kräutergärten und regionalen Bauerngärten präsentieren.

Für die europäische Gartenkultur gingen im Frühmittelalter entscheidende Impulse vom Kloster Reichenau aus. Hier entstand im 9. Jh. der "Hortulus" (Gärtlein), die erste Kunde des Gartenbaus in Deutschland. Damals schuf der Reichenauer Abt Walafrihd Strabo das Lehrgedicht "De cultura hortorum", in dem er den Kräutergarten des Klosters ausführlich darstellt. Diese Erkenntnisse sind unmittelbar in den Sankt Gallener Klosterplan (Codex San Gallensis) eingeflossen und werden heute noch in erweiterter Form auch im Eberbacher Heilkräutergarten und in vielen anderen Schaugärten wie z.B. im Heilkräutergarten der Hildegard von Bingen berücksichtigt.

Vieles ist nicht neu, aber der Garten weckt Erinnerungen an Großmutters Heilkräuter und Rezepturen. Die Pflanzenwelt ist so geordnet und um Ausfälle ergänzt, dass die thematische Bedeutung und das naturnahe Bild einander wohlgefällig ergänzen und schon viel Staunen und Anerkennung über die Jahre von den zahlreichen Besuchern ernten konnte.

Über den letzten Winter sind alle Hauptpflanzen neu beschildert worden. Jede Pflanze wird mit ihrem Namen, ihrer lateinischen Bezeichnung, der zugehörigen Pflanzenfamilie und der Anwendung bestimmt und beschrieben. Jedermann kann nun in neuer einheitlicher Aufmachung und optisch eindrucksvoller Gestaltung neben dem gebräuchlichen Pflanzennamen auch die wichtigsten Informationen zur Pflanze finden.

Der ständige Erhalt der Substanz und die gärtnerische Pflege wird über die beiden ehrenamtlichen Bewirtschafter gemeinsam mit der Stadt Eberbach, der Unterstützung ortsansässiger Gärtnereien und Handwerker sowie jährlich auch mit Kameraden der befreundeten britischen Royal Engineers durchgeführt, insgesamt ein gut funktionierendes Netzwerk zum Wohle der Allgemeinheit.

Die Tourist-Information der Stadt Eberbach informiert gern über die vielfältigen Möglichkeiten im und um den Garten. Ziel für die Besucher soll es sein, diese kleine Welt behutsam und rücksichtsvoll zu erkunden und für sich, die Familie und Freunde etwas mitzunehmen, nicht unbedingt Pflanzen oder ihre Teile, aber ein erweitertes Wissen, Dankbarkeit an die Natur und ein kleines Staunen, was diese hervorbringen kann, wenn man ihr nur die Möglichkeiten dazu bietet.

Kontakt erhält man gern über die Tourist-Information der Stadt Eberbach, Tel. 06271-87242, E-Mail: tourismus@eberbach.de und die ehrenamtlichen Bewirtschafter der Stadt Eberbach, Martina & Dr. Peter Kunath, Eberbach, Tel. 06271-8458034, E-Mail: peterkunath@gmx.de oder bei einem Besuch direkt im Garten.