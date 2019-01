× Erweitern Alamannenmuseum Ellwangen

Bereits seit 2001 informiert das Alamannenmuseum in Ellwangen auf ebenso unterhaltende wie umfassende Weise über den germanischen Volksstamm und gibt einen Überblick über 500 Jahre alamannische Geschichte.

»Alamannen«? Muss es nicht »Alemannen« heißen? Nein, tatsächlich nicht. Der Begriff »Alamannen« findet sich zum ersten Mal im Jahr 289 nach Christus in römischen Schriften zur Bezeichnung germanischer Stämme, die sich nach dem Fall des Limes im rechten, von den Römern verlassenen Oberrheingebiet niederließen. Im Lauf der Geschichte entwickelte sich dieser römische »Hilfsbegriff« zum herrschaftlichen Raumbegriff und schließlich, primär während des 19. Jahrhunderts, zur Volks- und Stammesbezeichnung, inzwischen mit einem »e«. Der Höhepunkt dieser Umdeutung des »Alemannischen« fand während des Dritten Reiches statt – gerade aus diesem Grund ist die Unterscheidung zwischen der archäologisch nachgewiesenen toten Kultur und der lebendige Sprach- und Brauchtumskultur wichtig. Mit der Konzeption des Alamannenbegriffs und seiner Entwicklung beschäftigt sich auch die aktuelle Ausstellung in Ellwangen mit dem Titel »Verehrt, verwendet, vergessen – Alamannen im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte«, die noch bis zum 28. April besucht werden kann. Aber auch von der aktuellen Ausstellung abgesehen hat das Alamannenmuseum viel zu bieten. Schon das Gebäude der mittelalterliche Nikolauspflege, in dem das Museum untegebracht ist, besitzt historische Signifikanz, es handelt sich dabei um eines der ältesten noch erhaltenen Armen- und Siechenhäuser Südwestdeutschlands, errichtet im Jahr 1593. Heute erstrecken sich dort auf drei Stockwerken die Räume des Alamannenmuseums.

Ab 1986 wurde in Lauchheim das bislang größte alamannische Gräberfeld freigelegt. Die Fundstücke dieser Ausgrabung bilden den Kern der Sammlung des Alamannenmuseums, zu ihnen gehören unter anderem diverse Kunst- und Alltagsgegenstände sowie Waffen und Schmuck. Besonders interessante Fundstücke sind beispielsweise das Goldgriffschwert aus Villingendorf, das bei hochstehenden Alamannen als Grabbeigabe fungierte, oder die Goldblattkreuze, bei denen es sich womöglich um die ersten christlichen Symbole in Süddeutschland handelt.

Darüber hinaus informiert das Museum auch mit Nachbildungen und Rekonstruktionen über den Alltag und die Lebensweise der Alamannen. So findet sich im Foyer etwa die Nachbildung eines alamannischen Baumsarges, während interessierte Besucher in der Webhütte, die nach dem Vorbild der archäologischen Funde in Lauchheim errichtet wurde, erfahren können, wie die Alamannen Leinenstoffe herstellten. Neben dem Textilhandwerk gehören auch Holzhandwerk und Schmiedearbeiten sowie die Alamannen als erste Christen in Süddeutschland zu den Themenschwerpunkten des Museums.

Mehr Infos unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de

5. Ellwanger Tage

»Lebendige Geschichte«

Alamennenmuseum

Am 16. und 17. Februar finden im Alamannenmuseum Ellwangen bereits zum 5. Mal die Ellwanger Tage »Lebendige Geschichte« statt. Bei dieser Fortbildungsveranstaltung möchte das Museum engagierten Geschichtsdarstellern die Möglichkeit bieten, ihre Darstellung gezielt auszubauen und ihr Vermittlungskonzept professioneller zu gestalten.

Dieses Jahr geht es um immaterielle Kulturgüter, die Glaubenswelt der Germanen und den Umgang mit Besuchern aus dem rechten Spektrum. Die Initiative ging von dem Pleidelsheimer Alamannendarsteller Jürgen Heinritz (Bild) aus, der schon verschiedentlich im Alamannenmuseum zu Gast war.