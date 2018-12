Alexander Gerst - 166 Tage im All

× 1 von 2 Erweitern Alexander Gerst Bildband Blue Dot × 2 von 2 Erweitern Alexander Gerst Bildband Ausblick Prev Next

Nach über sechs Monaten im All kehrt Astro-Alex am 20. Dezember wieder zurück zur Erde. Seine spannendsten Erlebnisse, Herausforderungen und Glücksmomente auf der Internationalen Raumstation ISS schildert er in dem Bildband 166 Tage im All (Frederking & Thaler Verlag). Gemeinsam mit dem Wissenschaftsautor Lars Abromeit gibt Alexander Gerst einen einmaligen Einblick in den Alltag im Weltraum, schildert seine Eindrücke und verrät Wissenswertes rund um die Raumfahrt. Lars Abromeit recherchierte dazu monatelang und formte aus trockenen Fakten lebendiges Wissen. Atemberaubende Fotografien zeigen die Erde von oben – Wirbelstürme, Landschaften oder Lichtermeere – und eröffnen einen völlig neuen Blick auf unseren Planeten. Alexander Gersts Faszination ist ansteckend: Ein spannendes Projekt und ein packendes Buch, dessen Einnahmen der Astronaut an UNICEF spendet.

