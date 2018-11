Aller guten Dinge sind »dry«

× Erweitern Lesestoff LESESTOFF® DR3 Rotwein Cuvée trocken

Die »Lesestoff«-Erfolgsstory geht weiter. Auf »Lesestoff« rot gekeltert folgte der Weiße. Mit der Magnum-Ausgabe DR3 (oder »dry«) wird das Trio der innovativen »Lesestoff«-Serie der Lauffener Weingärtner e.G. vervollständigt.

»Der Neue heißt DR3, weil er ganz trocken ist - eben ‚dry‘ - und weil er unser Dritter in der Serie ist«, erklärt Marian Kopp, Geschäftsführender Vorstand bei der Lauffener Weingärtner e.G., die Namenswahl der »Lesestoff«-Novität, eine hochwertige Spezialität aus den Kellern des Innovationsführers unter den württembergischen Weingenossenschaften. Der Rotwein Cuvée trocken wird exklusiv in der 1,5-Liter-Magnum-Flasche abgefüllt und kommt für den Endverbraucher-Verkaufspreis von 29,90 Euro (inkl. MwSt.) auf den Markt.

Der DR3 ist das Ergebnis einer Selektion der besten Weine der Lauffener Weinprofis. Sein Charakter ist ausdrucksstark und individuell. »Er wird ganz besonders Liebhaber trockener Weine erfreuen«, sagte Dietrich Rembold, Vorstandsvorsitzender der WG, bei der Vorstellung des neuen Serienhelden. Kellermeister Michael Böhm attestiert dem DR3 eine tiefdunkelrote Farbe und opulente Aromen. »Am Gaumen vereinen sich intensive Aromen von Beeren, Dörrobst und Zartbitter-Schokolade mit rauchigen Tabaknoten. Weiche Tannine runden ihn ab. Seine Komplexität und sein langer, druckvoller Abgang bilden ein besonderes Geschmackserlebnis«, so lauten seine Verkostungsnotizen, die einem schon beim Lesen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

Der Lauffener »Lesestoff« ist ein nach allen Regeln der Handwerkskunst hergestellter Spitzenwein. Der Rote ist vollmundig, kraftvoll und besticht mit reifer Frucht in Hülle und Fülle. Der Weiße ist kraftvoll-frisch, schmelzig-vollmundig und brilliert durch seine anregende Fruchtstilistik. Beide Weine seien bereits kurz nach ihrer Vorstellung binnen kürzester Zeit zu wahren Publikumslieblingen avanciert, erzählt Marian Kopp hocherfreut ob des tollen Erfolgs der neuen Serie. Die Rotwein-Cuvée wurde in einer Verbraucherwahl sogar zum »Produkt des Jahres« erkoren. Der sehr hochwertige, ganz trockene Dritte im Bunde soll die noch junge und gleichzeitig schon so erfolgreiche Tradition der »Lesestoff«-Weine nun fortsetzen. Und auch dieser Erfolg scheint schon vorprgrammiert.

Frage an den Weinexperten: Wodurch wird ein Wein trocken und wann wird er extra-dry? »Wenn der Most komplett durchgegoren wird, erhält man trockenen Wein«, erklärt Marian Kopp das Prozedere. »Wird die Gärung vorzeitig unterbrochen, erhält man je nach Menge des unvergorenen Restzuckers halbtrockenen, lieblichen oder süßen Wein.«