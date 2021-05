Alles Gute zum Vatertag! – Männer, Helden des Alltags

Am 13. Mai ist Vatertag. Ein Grund zur Feier und Freude für alle in der Nation, die endlich einmal die Großartigkeit des Vaterseins feiern möchten. Gut, der eine oder andere mag sagen, dass der Vatertag nur eine Bollerwagenbesauftour für erstaunlich viele Nicht-Väter ist. Das ist inhaltlich zwar absolut und einhundertprozentig korrekt, ändert aber nichts daran, dass der Tag vielleicht auch ein guter Zeitpunkt wäre, um in bester Bierlaune über die allgemeine Ungerechtigkeit der Welt zu sinnieren. Denn anders als am Muttertag, an dem der Geehrten die Geschenke nur so zufliegen, muss der Vater seinen Kumpels das Bier ausgeben. Und damit nicht genug der Unfairness gegenüber dem ja angeblich so starken Geschlecht.

Wo sind eigentlich die Männerparkplätze? Die sollten für jeden echten Kerl schön eng und mit möglichst wenig Abstand zum Nebenfahrzeug angelegt sein, sodass man eigentlich nur einparken kann, wenn der ausgestiegene Mitfahrer einem das Kommando »weiter, weiter« mitgibt, bis es kracht. Wie sollte man auch sonst das eigens gekaufte Autobeulenreparaturset ausprobieren können, wenn heutzutage praktisch jedes Fahrzeug mit Rückfahrkamera und mehr Warnsensoren als ein handelsüblicher Panzer ausgestattet ist. Mann denkt bei den vergebenen Chancen des Alltags mit tränenden Augen an die ganzen anderen ungenutzten und, wenn man ehrlich ist, auch obsoleten Werkzeuge, die nur für den Fall der Fälle im eigenen Keller gut und sicher verstaut verstauben.

Der Komfort der Moderne macht es für Männer einfach immer schwieriger, sich die alten Domänen zu bewahren. Wann konnte Mann das letzte Mal noch niemanden nach dem Weg fragen, wenn Mann sich irgendwo verfahren hatte? Doktor Google und das Smartphone verhindern, dass heutzutage vier Stunden für einen Strecke von 20 Minuten gebraucht wird. Aber verdammt nochmal, damals hat man den Weg noch selbst gefunden!

Auch das gute alte Militär, der althergebrachte Abenteuer- und Schlammspielplatz für Männer, ist fest in den Händen einer Frau. Man sieht also, dass 16 Jahre immerwährende »Mutti«-Kanzlerschaft bleibende Spuren hinterlassen haben. Anders lässt sich der vor allen Augen ausgetragenen Zickenkrieg um die Nachfolge der ewigen Kanzlerin zwischen Markus Söder und Armin Laschet wohl kaum erklären.

Selbst klassische Rückzugsmechanismen werden Männern zunehmend verbaut. Konnte man Frau und Kind früher noch für dreißig oder vierzig Jahre nach dem Kauf einer Kippe am ortseigenen Zigarettenautomaten alleine lassen, geht das heute einfach nicht mehr. Wo gibt es denn überhaupt noch solche Automaten?

Allerdings gibt es heutzutage auch viele Väter, die sich mehr um ihre Familie kümmern wollen. Männer von heute nehmen wesentlich öfter Elternzeit als je zuvor. Zahlreiche Studien zeigen die positiven Effekte, die eine starke Vater-Kind-Beziehung auf die intellektuelle, sprachliche sowie soziale­ und emotionale Entwicklung eines Kindes hat. Auch wenn Mutti es nicht immer gerne hört, der Mann hat mittlerweile auch im Eigenheim öfter die Hosen an oder schafft zumindest die Windeln weg.

Es kann also sein, dass einige Väter an diesem 13. Mai den Boller- für einen Kinderwagen austauschen und einfach gemeinsam mit dem Nachwuchs Zeit verbringen. Aber egal, wie Mann den Vatertag feiert, es gilt, auf sich selbst anstoßen und sich zu zuprosten: »Mann, bleib so, wie du bist.«