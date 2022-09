Anrufbeantworter: Die hilfreichsten Tipps für die Ansage

Die Begrüßung auf dem Anrufbeantworter ist nur wenige Sekunden lang, aber sie ist auch das Erste, was Ihr Anrufer hört, wenn er Sie anruft. Das bedeutet, dass sie perfekt sein muss! Eine tolle Begrüßung auf dem Anrufbeantworter kann dafür sorgen, dass Ihre Kunden Sie wieder anrufen. Eine uninspirierte oder unbeholfene Ansage kann dazu führen, dass sie es sich zweimal überlegen, ob sie Sie wieder anrufen. Ihre Anrufbeantworter-Ansage ist eine gute Gelegenheit, den Leuten mehr über Sie zu erzählen, sodass sie sich bei jedem Anruf darauf freuen, zu hören, was Sie zu sagen haben. Lesen Sie weiter, um einige Top-Tipps für Ihre Anrufbeantworter-Ansage Weihnachten zu erhalten.

Haben Sie keine Angst, witzig zu sein.

Anrufbeantworter gibt es schon seit Langem. Sie haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und es gibt sie in den verschiedensten Formen und Ausstattungen, aber letztendlich sind sie alle Maschinen. Sie sind alle Geräte. Sie sollen uns das Leben erleichtern, und wir benutzen sie täglich, um miteinander zu kommunizieren. Sie sollten darauf achten, dass Ihre Begrüßung seriös ist, aber es gibt absolut keinen Grund, sie langweilig zu gestalten. Vielmehr sollten Sie versuchen, sie lustig zu gestalten. Lustige Anrufbeantworter ansagen sind eine gute Möglichkeit, Ihre Freunde und Familie zum Lachen zu bringen.

Kurz zusammenfassen

Wenn Sie möchten, können Sie in Ihre Anrufbeantworter-Ansage ein paar Informationen aufnehmen. Wenn Sie zum Beispiel einen seltenen oder interessanten Firmennamen haben, können Sie eine kleine Information in Ihre Ansage einbauen, damit die Leute Sie nicht fragen müssen, was Ihr Name bedeutet oder wie man ihn ausspricht.

Aussprache beachten

Wenn Sie Informationen über die Verfügbarkeit von Ansprechpartnern, deren Aussprache den Leuten Schwierigkeiten bereiten könnte, können Sie eine Aussprachehilfe in Ihre Begrüßung aufnehmen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie aus einem englischsprachigen Umfeld kommen oder wenn Ihr Nachname häufig vorkommt und viele Leute damit Probleme haben. Eine Aussprachehilfe kann dazu beitragen, dass sich Ihre Anrufer wohler fühlen, und Sie freuen sich vielleicht über die zusätzliche Aufmerksamkeit.

Lächeln Sie viel

Wenn Sie unvergesslich sein wollen, müssen Sie sich von der Masse abheben. Das können Sie erreichen, indem Sie ein wenig von sich selbst in Ihre Anrufbeantworter-Ansage einfließen lassen. Wenn Sie das tun wollen, sollten Sie bei der Aufnahme Ihrer Ansage viel lächeln. Ihre Stimme klingt vielleicht ganz anders, wenn Sie lächeln, und das kann sogar eine gute Sache sein. Ein Lächeln kann Ihre Stimme freundlicher und echter klingen lassen, und das ist etwas, was Ihre Anrufbeantworter-Ansage braucht. Die Begrüßung Ihres Anrufbeantworters dauert nur ein paar Sekunden, aber sie kann einen großen Einfluss darauf haben, wie die Leute über Sie denken.

Körperspannung halten

Wenn Sie möchten, dass Ihre Stimme entspannter klingt, sollten Sie Ihren Körper in einer entspannten Haltung halten. Das ist richtig! Sie sollten nicht nur den Atem anhalten, während Sie Ihre Ansage aufnehmen, sondern auch darauf achten, dass Sie in einer entspannten Position sitzen oder stehen. Wenn Sie Ihren Körper in einer entspannten Position halten, können Sie entspannter klingen und es kann Ihnen leichter fallen, eine authentische Begrüßung zu geben.

Ansage aktualisieren

Wenn Sie möchten, dass Ihre Anrufer Sie weiterhin anrufen, müssen Sie Ihre Ansage von Zeit zu Zeit aktualisieren. Dies kann erforderlich sein, wenn Sie Ihre Telefonnummer ändern oder wenn Sie Ihren Arbeitsplatz wechseln. Sie sollten auch Ihre Ansage aktualisieren, wenn Sie Ihren Namen ändern. In jedem Fall ist es wichtig, dass Ihre Freunde und Verwandten immer die aktuellsten Informationen erhalten. Auf diese Weise müssen sie nicht befürchten, Sie zu verpassen, und können mit Ihnen so oft in Kontakt bleiben, wie sie möchten.