Apps für Sportwetten: Was man über Handywetten wissen sollte

Immer und von überall aus Tipps abgeben können. Wer sein Handy nutzt, um Sportwetten abzugeben, kann jederzeit sein Sportwissen unter Beweis stellen. Doch der Umstand, dass man stets einen Tipp abgeben kann, mag zugleich Fluch und Segen sein.

Auf der Suche nach der passenden App

Es gibt viele Apps, über die in weiterer Folge getippt werden können. Eine Übersicht findet sich unter anderem hier: https://wettanbieterschweiz.ch/apps/. Doch worauf ist zu achten, wenn man sich auf die Suche nach einer App für das Handy macht?

In erster Linie muss man einen Anbieter finden, der eine App zur Verfügung stellt. Auch wenn man meinen könnte, heutzutage arbeiten schon alle Online Buchmacher mit Apps, so ist das nicht richtig. Einige Anbieter bieten keine App an, sondern nur eine mobiloptimierte Internetseite.

Die App muss zudem mit dem Betriebssystem kompatibel sein. Auch wenn fast alle Apps heutzutage schon für Android und iOS konzipiert sind, gibt es doch die eine oder andere Anwendung, die dann ausschließlich nur für ein Betriebssystem genutzt werden kann.

Die Apps finden sich im jeweiligen App Store. Wer das Betriebssystem Android nutzt, kann die App aber auch direkt von der Homepage des Online Buchmachers herunterladen. All jene, die iOS verwenden, können die App nur im Apple App Store herunterladen.

Informationen zur App finden sich im Internet. Wer also im Vorfeld Informationen zur Benutzerfreundlichkeit haben will, sollte im World Wide Web nach Test- und Erfahrungsberichten Ausschau halten. Mitunter finden sich auch bereits einige Informationen im App Store. Auch hier besteht die Möglichkeit, die App bewerten zu können.

Niemals Updates ignorieren

Updates können nervig sein. Doch wer Updates ignoriert, der geht ein nicht zu unterschätzendes Risiko ein: Updates werden etwa dann durchgeführt, nachdem die App verbessert wurde - das kann einerseits optische Veränderungen bedeuten, aber andererseits auch das Schließen von etwaigen Sicherheitslücken.

Wer also eine App verwendet und auf dem Konto Geld liegen hat, sollte die Updates keinesfalls ignorieren, sondern sofort herunterladen und installieren.

Jederzeit seine Tipps abgeben können

Hat man eine App auf seinem Handy, dann benötigt man nur eine aufrechte Internetverbindung und Geld, um in weiterer Folge seine Tipps abgeben zu können.

Einzahlungen können über verschiedene Wege stattfinden. So gibt es Online Wettanbieter, die neben der Kreditkarte auch die Banküberweisung, PayPal sowie die Paysafecard oder auch Kryptowährungen akzeptieren. Wichtig ist, sich im Vorfeld mit den jeweiligen Bedingungen zu befassen. Können Gebühren anfallen? Wie lange ist die Transaktionsdauer? Gibt es eine Mindesteinzahlungssumme? Und ab welchem Betrag kann eine Auszahlung beantragt werden?

Überweisungen sind heutzutage problemlos über das Handy möglich. Der Prozess ist - mehr oder weniger - selbsterklärend und wird selbst Anfänger vor keinerlei Herausforderungen stellen.

Wichtig ist, nur Geld zu setzen, das auch frei zur Verfügung steht. Denn Favoriten können ebenfalls einen schlechten Tag haben und gegen den Außenseiter verlieren. Es gibt keine Tipps, die zu 100 Prozent Gewinne versprechen.

Live auf Spiele wetten

Bietet der Online Buchmacher Live Wetten an, so kann jederzeit mit dem Handy auf die nächsten Ereignisse getippt werden. Schafft das Heimteam noch den Ausgleich? Wird noch ein Treffer fallen? Kann das Auswärtsteam den Vorsprung retten?

Live Wetten haben den Vorteil, dass hier jederzeit die Quoten angepasst werden. Wer glaubt, dass dem Team noch der Ausgleich vor dem Abpfiff gelingt, wobei man schon in der 89. Minute ist, darf sich über eine richtig hohe Quote freuen.

Wer mit dem Handy wettet, kann hier sogar vom Stadion aus seine Tipps abgeben und sich dann über attraktive Gewinne freuen, sofern der Spielverlauf richtig eingeschätzt worden ist.

Der passende Online Buchmacher

Zu beachten ist, dass die App nichts anderes als der Zugang über das mobile Endgerät zum Online Buchmacher darstellt. Aus diesem Grund sollte man sich auch mit dem Online Wettanbieter befassen und nicht nur einen Blick auf die App werfen.

Wichtig ist, dass der Anbieter seriös ist. Woran man das erkennt? Der Online Buchmacher hat eine Lizenz. Zudem sollte man das Wettangebot, die Quoten, Einzahlungsmethoden, die Kontaktaufnahmemöglichkeiten und die Bonusangebote überprüfen.