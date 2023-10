Arztangst überwinden: Telemedizin und Online-Symptom-Check als moderne Lösungsansätze

Die Furcht vor Arztbesuchen kann von leichter Nervosität bis hin zu ernsten Angstzuständen reichen, die den Zugang zur benötigten medizinischen Versorgung behindern. Moderne Technologie bietet Lösungen an, die den Umgang mit diesen Ängsten erleichtert. Telemedizin und Online-Symptom-Checks verringern die Hürde, medizinische oder ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. In erster Linie ist es jedoch unumgänglich, die Gründe für die eigenen Ängste besser zu verstehen, um sie bewältigen zu können.

Mögliche Ursachen der Arztangst

Scham und Peinlichkeit : Einige Menschen fühlen sich beim Arztbesuch unwohl, besonders wenn es um intime oder vermeintlich peinliche gesundheitliche Probleme geht. Das Gefühl von Scham kann durch Nacktheit (Gymnophobie), abstoßende Symptomatik oder Behandlung durch das andere Geschlecht (Gynophobie oder Androphobie) verstärkt werden.

: Einige Menschen fühlen sich beim Arztbesuch unwohl, besonders wenn es um intime oder vermeintlich peinliche gesundheitliche Probleme geht. Das Gefühl von Scham kann durch Nacktheit (Gymnophobie), abstoßende Symptomatik oder Behandlung durch das andere Geschlecht (Gynophobie oder Androphobie) verstärkt werden. Angst zur Last zu fallen : Auch wenn zu Hause das Leiden noch groß war, werden Beschwerden vor dem Arzt plötzlich heruntergespielt. Einige Menschen gestehen sich nicht gerne ein, dass sie Hilfe von jemand anderem benötigen. Sie haben Angst davor, eine Schwäche zu offenbaren, als jammernd wahrgenommen oder nicht verstanden zu werden.

: Auch wenn zu Hause das Leiden noch groß war, werden Beschwerden vor dem Arzt plötzlich heruntergespielt. Einige Menschen gestehen sich nicht gerne ein, dass sie Hilfe von jemand anderem benötigen. Sie haben Angst davor, eine Schwäche zu offenbaren, als jammernd wahrgenommen oder nicht verstanden zu werden. Angst vor Stigmatisierung oder Ausgrenzung : Kulturelle, ethische oder religiöse Ängste können auch eine Rolle spielen. Das kann der Fall sein, wenn bestimmte medizinische Verfahren wie z.B. Schwangerschaftsabbrüche aus religiösen Gründen abgelehnt werden. Genauso wird aber auch immer noch fälschlicherweise Menschen mit z.B. Depressionen unterstellt, z.B. schwach, faul oder hypochondrisch zu sein. Betroffene haben nicht selten Angst, ein Arztbesuch könne in solchen Fällen zu Stigmatisierung oder Ausgrenzung führen.

: Kulturelle, ethische oder religiöse Ängste können auch eine Rolle spielen. Das kann der Fall sein, wenn bestimmte medizinische Verfahren wie z.B. Schwangerschaftsabbrüche aus religiösen Gründen abgelehnt werden. Genauso wird aber auch immer noch fälschlicherweise Menschen mit z.B. Depressionen unterstellt, z.B. schwach, faul oder hypochondrisch zu sein. Betroffene haben nicht selten Angst, ein Arztbesuch könne in solchen Fällen zu Stigmatisierung oder Ausgrenzung führen. Angst vor Kontrollverlust: Die Angst vor Kontrollverlust, beispielsweise durch eine Narkose oder eine Ohnmacht, kann ebenfalls eine Hürde sein. Betroffene möchten, wenn möglich, eine OP lieber unter örtlicher Betäubung durchführen (z.B. Weisheitszahn-OP).

Angst vor Schmerzen : Eine negative Erwartungshaltung in Bezug auf eine ärztliche Untersuchung oder Behandlung, wie Schmerzen (Algophobie), ist eine häufige Ursache für Arztangst. Verzerrte Erinnerungen, beispielsweise durch eine stärker ausgeprägte Schmerzwahrnehmung im Kindesalter, können Ursache hierfür sein. Es gibt verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem.

: Eine negative Erwartungshaltung in Bezug auf eine ärztliche Untersuchung oder Behandlung, wie Schmerzen (Algophobie), ist eine häufige Ursache für Arztangst. Verzerrte Erinnerungen, beispielsweise durch eine stärker ausgeprägte Schmerzwahrnehmung im Kindesalter, können Ursache hierfür sein. Es gibt verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem. Spezifische Phobien: Spezifische Ängste wie die Angst vor Blut (Hämatophobie), die Angst vor spitzen Gegenständen wie Spritzen (Aichmophobie) oder die Angst vor mangelnder Hygiene und der Ansteckungsgefahr von weiteren Krankheiten (Mysophobie) können auch eine Rolle spielen.

Weitere Ängste können sich aus der Furcht vor ernsthaften Erkrankungen, insbesondere wenn jemand bereits an Bedingungen wie Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche oder Angina Pectoris leidet, ergeben. Das Bewusstsein um die möglicherweise bedrohte vitale Sicherheit kann Ängste auslösen.

Ängste und negative Erwartungshaltungen sollten niemals ein Grund sein, untätig zu bleiben. Ärzte wissen um diese Thematik und können gezielt darauf eingehen. Wer dennoch erst einmal nicht in die Praxis möchte, hat in der digitalen Zeit verschiedene Möglichkeiten, medizinische oder sogar ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, ohne zunächst das eigene Zuhause verlassen zu müssen.

Online-Symptom-Check – Eine erste Orientierung

Ein Online-Symptom-Check ist eine innovative Methode, um Patienten zu helfen, ihre Gesundheitsprobleme zu verstehen. Hierbei wird es den Nutzern ermöglicht, ihre Symptome und persönliche Faktoren in einer digitalen Plattform einzugeben und eine vorläufige Einschätzung ihres Gesundheitszustands zu erhalten. Anhand von verschiedenen Fragen werden Wahrscheinlichkeiten für Krankheitsbilder ausgegeben.

Vorteile des Online-Symptom-Checks:

Selbsteinschätzung : Nutzer können eine erste Einschätzung ihrer Symptome erhalten, bevor sie sich an einen Arzt wenden. Diese Methode ist individuell und zeitsparend. Zudem ist eine solche Herangehensweise deutlich zuverlässiger als die Eingabe bei einer Suchmaschine.

: Nutzer können eine erste Einschätzung ihrer Symptome erhalten, bevor sie sich an einen Arzt wenden. Diese Methode ist individuell und zeitsparend. Zudem ist eine solche Herangehensweise deutlich zuverlässiger als die Eingabe bei einer Suchmaschine. Informationsbeschaffung : Viele Plattformen bieten wertvolle Informationen und Ratschläge zur Gesundheitsvorsorge. Blogbeiträge und weitere Informationen helfen den Patienten, ihr Wissen zu erweitern und entsprechende Entscheidungen zu treffen.

: Viele Plattformen bieten wertvolle Informationen und Ratschläge zur Gesundheitsvorsorge. Blogbeiträge und weitere Informationen helfen den Patienten, ihr Wissen zu erweitern und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Vorbereitung auf den Arztbesuch: Informationen aus digitalen Symptom-Checks können dazu beitragen, besser vorbereitet in ein Arztgespräch hineinzugehen und fokussiert eine Lösung zu finden.

Telemedizin – Eine Alternative zum traditionellen Arztbesuch

Die Telemedizin nutzt moderne Technologie, um eine Verbindung zwischen Patienten und Ärzten herzustellen, ohne dass ein persönlicher Besuch erforderlich ist. Über Videoanrufe, Chat-Funktionen und andere digitale Kommunikationsmittel können Patienten ihre gesundheitlichen Bedenken äußern, während Ärzte beraten und Behandlungspläne empfehlen können. In vielen leichten Fällen reicht ein solches Gespräch. Sollte eine Untersuchung vor Ort nötig sein, kann man oft direkt einen entsprechenden Termin vereinbaren.

Vorteile der Telemedizin:

Reduzierung der Angst : Die Möglichkeit, mit Ärzten von zu Hause aus zu sprechen, kann die mit Arztbesuchen verbundene Angst erheblich verringern, da man in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann, in der man sich sicher fühlt.

: Die Möglichkeit, mit Ärzten von zu Hause aus zu sprechen, kann die mit Arztbesuchen verbundene Angst erheblich verringern, da man in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann, in der man sich sicher fühlt. Zeitersparnis und Flexibilität : Patienten können Termine nach ihrem eigenen Zeitplan arrangieren und die Wartezeit in der Praxis entfällt.

: Patienten können Termine nach ihrem eigenen Zeitplan arrangieren und die Wartezeit in der Praxis entfällt. Erweiterte Zugänglichkeit: Menschen in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten oder mit eingeschränkter Mobilität haben einen besseren Zugang zur medizinischen Versorgung.

Angstbewältigung – Strategien zur Überwindung der Arztangst

Die Angst vor dem Arztbesuch ist oft unbegründet, da medizinische Fachkräfte das Ziel haben, zu helfen und die Gesundheit der Patienten zu verbessern. Hier sind einige Strategien zur Bewältigung dieser Ängste:

Wissensaufbau und Kommunikation:

Aufklärung über medizinische Verfahren : Das Verstehen, was während des Arztbesuchs passiert, kann die Angst erheblich reduzieren. Wenn man unsicher ist, kann man seinem Arzt jederzeit Fragen stellen, um besser zu verstehen, was passiert.

: Das Verstehen, was während des Arztbesuchs passiert, kann die Angst erheblich reduzieren. Wenn man unsicher ist, kann man seinem Arzt jederzeit Fragen stellen, um besser zu verstehen, was passiert. Offene Kommunikation: Transparenz ist das A und O. Wenn der Arzt weiß, dass man Angst hat, kann er darauf eingehen und ganz anders mit dem Patienten umgehen. Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung stärkt das Vertrauen und lindert die Angst. Viele Ärzte sind in diesem Bereich geschult und betreuen ihre Patienten entsprechend.

Entspannungstechniken und kognitive Umstrukturierung:

Atemübungen und Meditation vor einem anstehenden Termin können helfen, sich zu beruhigen und die Angst zu reduzieren.

vor einem anstehenden Termin können helfen, sich zu beruhigen und die Angst zu reduzieren. Positive Affirmationen und kognitive Umstrukturierung: Das Ersetzen negativer Gedanken durch positive kann die Wahrnehmung des Arztbesuchs verändern. Man kann sich zum Beispiel nach einem Arztbesuch belohnen und so etwas Positives schaffen, auf das man sich schon in der Praxis freuen kann.

Die Kombination aus Selbstreflexion, Nutzung moderner Technologie und dem Aufbau eines offenen Dialogs mit medizinischen Fachkräften kann wesentlich zur Überwindung der Arztangst beitragen. Indem man diese Ressourcen nutzt und sich den Ursachen der Angst stellt, ist der Weg zu einer verbesserten Gesundheitsversorgung und einem angstfreieren Erlebnis im Gesundheitssystem vielversprechend.