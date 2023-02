Auch zur Pollenzeit tief durchatmen - so geht es

Die Pollensaison bringt für viele Allergiker jedes Jahr viel Elend mit sich. Es wird geschätzt, dass mehr als 15 Prozent der Deutschen an saisonalen Allergien leiden, und bei einem großen Teil von ihnen treten besonders während der Pollensaison Symptome auf.

Der Pollenflug ist einer der Hauptfaktoren, die zum Leiden beitragen, das durch Allergien verursacht wird. Wenn die Pollenzahl in der Luft hoch ist, treten bei Personen mit Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Pollenarten Symptome wie tränende Augen, eine laufende Nase, ein geschwollener Hals und verstärktes Unwohlsein auf. Dies kann sehr unangenehm sein und erfordert oft Medikamente oder andere Behandlungsformen, um Linderung zu erzielen.

Die Pollensaison kann für Allergiker besonders unangenehm werden, da sie keinen Einfluss darauf haben, wann sie beginnt oder endet. Leider können sie nur ihr Bestes geben, um ihre Symptome zu behandeln, bis es vorbei ist. Natürlich gibt es mittlerweile Therapien, mittels derer die körperliche Reaktion etwas abgeschwächt werden kann, doch diese kommen zumeist nur bei besonders schweren Fällen zum Einsatz und manchmal sind sie zudem nicht so effektiv, wie sich der Patient das wünschen würde.

Den Kontakt vermeiden – nach wie vor die beste Variante

Für Allergiker kann der Kontakt mit Pollen, wie bereits aufgezeigt, zu ernsthaften Beschwerden und sogar zu langfristigen gesundheitlichen Problemen führen.

Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, den Kontakt mit Pollen zu vermeiden, indem man Gitter und Schutzvorrichtungen verwendet. Diese Gitter und Schutzvorrichtungen, wie sie Schulz-Dobrick anbietet, sollen das Eindringen von Pollen in das Haus verhindern und gleichzeitig die Zirkulation frischer Luft ermöglichen. Sie können an Fenstern, Türen und anderen Öffnungen im Haus installiert werden und sorgen dafür, dass die Luft im Inneren sauber und frei von Pollen bleibt. Durch die Verwendung dieser Gitter und Schutzvorrichtungen können Allergiker sicherstellen, dass jeglicher Kontakt mit Pollen vermieden wird und sie Zugang zu sauberer Luft in ihren Wohnungen haben.

Natürlich ist es mit diesen Maßnahmen nicht getan, doch sorgen sie auf jeden Fall dafür, dass im Frühling und im Sommer, wenn die Pollen besonders häufig durch die Luft fliegen, die Natur als gesundheitsfördernd und nicht als Auslöser für Allergien betrachtet werden muss.

Routine schaffen – warum es für Allergiker so wichtig ist

Allergiker wissen, dass ihre Allergien durch viele Faktoren ausgelöst werden können – vom Wetter bis zur Jahreszeit. Um sich selbst zu schützen, ist es wichtig, dass sie vorausplanen und eine Routine schaffen, die all diese potenziellen Auslöser berücksichtigt. Dazu gehört, Ferienzeiten bezüglich des Pollenflugs zu studieren, auf den Pollenflug in der Region, in der ein Familienurlaub verbracht werden soll, zu achten und die Tage genau zu planen. Indem sie vorausschauend planen und einen Plan erstellen, können Allergiker besser auf unerwartete Schübe oder Reaktionen vorbereitet sein.

Wer dank seiner Routine die nötigen Erfahrungen sammelt, um den Kontakt mit Pollen zu verringern, der erkennt schnell, wie sehr sich bestimmte Lebenssituationen dadurch verbessern. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, in denen der eigene Plan ins Leere läuft oder einfach nicht so aufgeht, wie das eigentlich der Fall sein sollte.

Baustein für Baustein muss ein Konstrukt aufgebaut werden, dass den Allergikern hilft, die gefährlichen Tage zu überstehen. Das bedeutet einen wesentlichen Aufwand, doch das ist es allemal wert, schließlich steigt die Lebensqualität dadurch deutlich.