#aufinsWerk: Jubiläum in Weißbach

Der weltweit erfolgreiche Zulieferer, der seine Oberflächenlösungen für die Bau- und Möbelindustrie, die Automobil- und Druckindustrie und auch den Endverbraucher entwickelt und perfektioniert, stellt sich am Standort Weißbach zum ersten Mal als wesentlicher

Bernd Inhestern, Werkleiter und jetzt auch neuer Standortleiter am Continental Standort Weißbach, freut sich über viele interessierte Besucher.

Teil des Technologiekonzerns Continental einer breiten Öffentlichkeit vor. Das Werk mit seinen rund 1100 Mitarbeitern ist heute eines von 25 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten.

Das war nicht immer so. Besucherinnen und Besucher können auf 125 bewegte Jahre Standortgeschichte zurückblicken. Manch einer wird sich auch an unruhige Zeiten erinnern, in denen der Blick die Zukunft nicht so klar war wie heute. Aber mit seinen Kunstleder- und Folienprodukten war der Standort auch schon früher führend in der Welt, Kunden waren bekannte Marken, große Namen in ihren jeweiligen Segmenten.

Die Öffentlichkeit soll aber auch einen bleibenden Eindruck der Gegenwart vermittelt bekommen und – vor allem – ein Stück weit in die Zukunft schauen. Das Unternehmen wird seine Stärken – Designkompetenz, Innovationsstärke und Nachhaltigkeit – unmittelbar erlebbar machen. Klimafreundlichkeit, Kreislaufwirtschaft, und überlegene Produkte, mit denen Continental Kunden Nachhaltigkeit ermöglicht, sind drei Säulen auf der Produktebene. Das Resultat sind zum Beispiel hohe Nachhaltigkeitsquoten und vegane Polsteroberflächen. Auch am Standort sind viele Anstrengungen sichtbar, noch nachhaltiger zu werden. Die energieeffiziente Freikühler-Kälteanlage für den neuen Kalander oder das Wasserstoff-Technologie-Projekt zur autarken Energieversorgung aus grünem Wasserstoff sind nur zwei von vielen Beispielen.

Besucherinnen und Besucher werden den Weg von den Rohstoffen bis zur fertigen Oberfläche nachverfolgen können. Eine Tour mit rund 40 Stationen führt durch das gesamte Werk, so dass sich Groß und Klein vielfältige Eindrücke von allen Bereichen bekommen können.

Nicht zuletzt sollen die Gäste das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen, die das Herz des Standorts sind – und somit der Grund für seine einzigartige Erfolgsgeschichte. Damit diese fortgeschrieben werden kann, werden Karrieremöglichkeiten aufgezeigt, die sowohl den Standort Weißbach stärken, aber auch in die Welt führen können – der global aufgestellte Continental-Konzern macht vieles möglich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren. Speziell auch für Kinder wird einiges geboten: Ponyreiten, Staplerspiele, Feuerwehr, u.v.m. Wie der Standort sich bestens für die Zukunft rüstet und seine Rolle innerhalb der Strategie des Konzerns gestaltet, erfahren alle Besucherinnen und Besucher, die dem Ruf #aufinsWerk folgen, vor Ort in Weißbach.

Sonntag, 2. Juli, 10 bis 17 Uhr Konrad Hornschuch AG, Continental Standort Weißbach, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, www.continental-industry.com