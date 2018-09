Auftakt der Schüler-Ingenieur-Akademie

Am Freitag, den 16. September fand die diesjährige Auftaktveranstaltung für das neue SIA-Jahr zusammen mit der Übergabe der Abschlusszertifikate für den letzten Jahrgang an der Hochschule Heilbronn, Reinhold-Würth-Hochschule am Campus Künzelsau statt.

In seiner Begrüßung betonte Jens Schwingel, Projektbetreuer vom Ganztagesgymnasium in Osterburken, die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Schulen, Firmen und der Hochschule. Die „SIAmesen“ lernen nicht nur eine Menge über Technik, was an den Schulen oft zu kurz kommt, sondern auch die Betriebe „von innen“ und den Lehrbetrieb an der Hochschule kennen. Bei den Besuchen in den beteiligten Firmen sehe man immer wieder ehemalige Teilnehmer, die gerade ein kooperatives Studium absolvieren. Auch die Vertreter der beteiligten Firmen GEMÜ, ZIEHL-ABEGG und ebm-papst hoben die Bedeutung der SIA für die Gewinnung von technischem Nachwuchs gerade in der Region Hohenlohe hervor.

Nach der Verleihung der Abschlusszertifikate durch die Betreuungslehrer der beteiligten Schulen, Matthias Stern vom Ganerben Gymnasium, Joachim Kempf vom TG Künzelsau und Jens Schwingel an die anwesenden Absolventen konnten die „Neuen“ noch zwei Projekte des Vorjahres bestaunen: Eine Gruppe stellte einen Atem-Alkoholtester vor, der auch zusätzlich berechnet, wie lange der Abbau des gemessenen Wertes dauert, eine weitere Gruppe erforschte den Wirkungsgrad von starr aufgestellten im Vergleich zu nachgeführten Solarzellen. Bei einem kleinen Imbiss entstand ein lebhafter Austausch zwischen Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern der Firmen und der Hochschule.