Aus-, Neubau und Erhaltung A 6

Im Rahmen des A 6-Ausbaus durch die ViA6West GmbH & Co. KG muss zwischen Horrenberg-Balzfeld und Mühlhausen-Tairnbach die Brücke der Kreisstraße 4271, die über die Autobahn führt, erneuert werden. Für den Abbruch der Brücke wird deshalb die A 6 am Samstag, 15. September, ab 20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg (32) und Sinsheim (33a) in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Abbrucharbeiten dauern bis Sonntag, 16. September, 22 Uhr.

Eine Woche später, am Sonntag, 23. September, legen die Bauarbeiter erneut eine Nachtschicht ein: zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr muss noch einmal auf der A 6 der Verkehr zwischen den beiden Anschlussstellen gesperrt; in dieser Nacht auf Sonntag wird die Behelfsbrücke eingebaut, damit der Verkehr auf der Kreisstraße 4271 wieder fließen kann.

Umleitungsempfehlung:

Auf der A 6 vom Walldorfer Kreuz kommend an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausfahren und der Umleitungsstrecke U 68 folgen. An der Anschlussstelle Sinsheim (33a) wird der Verkehr in Richtung Mannheim ausgeleitet und ebenfalls über die U 68 zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wieder auf die Autobahn geführt.

Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen.

Die Umleitungsstrecken führen über die B 39/B 292 zur Anschlussstelle Sinsheim respektive zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg.